Questo robot è il primo a padroneggiare l’uso di un martello!

Seguace RobotRobot Piantare i chiodi non è una novità. Tuttavia, fino ad ora si trattava di macchine specializzate, progettate appositamente per questo compito. A Una creatura robotica con una struttura umanoideUna creatura robotica con una struttura umanoide,Il processo è più complicato perché deve padroneggiare gli stessi gesti di un essere umano.

Si tratta di Torobo, un robot umanoide creato dall’azienda giapponese Tokyo Robotics. L’azienda ha appena pubblicato un video in cui il robot è riuscito a piantare un chiodo utilizzando un martello. Un compito che può sembrare semplice, ma che alcune persone incontrano difficoltà nel svolgere.

Sensori di coppia per una maggiore precisione e sicurezza

Nel video, il robot disegna prima il primo schizzo un movimentoun movimento Per assicurarsi che il martello sia correttamente allineato con il chiodo, spinge il chiodo in sette colpi. Tokyo Robotics spiega: La forza di rinculo istantanea del martello viene assorbita da una combinazione diflessibilitàflessibilità IL MaterialeMateriale In gomma per cancellaregomma per cancellare Chi prende il martello dalla deviazione SensoriSensori Coppia, ingranaggi armonici, trazione posteriore e controllo dell’impedenza ».

Questa è una nuova versione del Torobo lanciata a giugno e ora è dotata di mani e dita. Il robot è lungo 1,66 metri e ha una portata di 68 cm, ovvero circa le dimensioni di un essere umano. Tutti i GiuntiGiunti Dotato di sensori di coppia, che aiutano a controllare la forza dei colpi. Secondo il produttore, ciò gli consente di svolgere compiti di assemblaggio, cottura e interazione con gli esseri umani con maggiore precisione e sicurezza.