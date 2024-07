Questo popolare spettacolo con Philippe Etchebest non tornerà all’inizio dell’anno scolastico su RTL-tvi

Gli appassionati dei programmi di cucina rimarranno delusi. Lo ha infatti annunciato il movimento M6 nel corso della sua conferenza stampaObiettivo del miglior chef, uno dei suoi programmi di punta guidato da Philip Echebest, non sarà rinnovato per il prossimo anno accademico. “Penso che potremmo essere un po’ alla fine della storia. Sta succedendo…Lo ha annunciato Guillaume Charles, direttore generale dei programmi del gruppo M6. “Ciò non significa che non tornerà mai più e comunque continuiamo con questo trend positivo”.

Nel programma Prime Time Reach lanciato nel 2014, Philippe Etchebest percorre le strade della Francia e si propone di incontrare chef alle prime armi e chef dilettanti per assaggiare il loro piatto preferito. Per settimane, i migliori hanno gareggiato per conquistare un posto nella prossima stagione I migliori chef. A causa dei suoi impegni, Philip Echebest aveva già ridotto la sua presenza in onda durante la scorsa stagione. Invece, Juan Arbelaez e Joan Conte sono andati a incontrare i candidati e poi li hanno selezionati alla cieca. In dieci anni, Obiettivo del miglior chef Ha permesso a molti chef di eccellere. Pensiamo in particolare a Xavier Koenig, vincitore della prima edizione e vincitore della sesta stagione I migliori chef.