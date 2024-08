Questo operatore lo fa di nuovo: penalizza i suoi vecchi clienti 120€ all’anno e riserva il prezzo migliore ai nuovi clienti.

Riallineare i marchi che fanno lamentare le persone

Orange Belgium lavora da giugno 2023 per finalizzare l’acquisizione di VOO nella fase di riposizionamento dei suoi marchi. La nuova gerarchia prevedeva: ORANGE (fascia alta), VOO (gamma media), ehi! (livello di ingresso). In fondo alle scale, Zuny dovrebbe scomparire e viene assorbito da Hello!.

Per imporre questo nuovo ordine, la filiale belga del gruppo francese Orange modifica quest’estate le norme sui prezzi applicando un metodo discutibile: ridurre l’anzianità di servizio concessa esclusivamente ai nuovi abbonati.

Le prime vittime di questo modus operandi: gli ex clienti VOO. Dal 2 luglio al 31 dicembre 2024, i nuovi arrivati ​​beneficiano di uno sconto a vita su 40 prodotti e pacchetti. Il profitto è generalmente di 15€ al mese e 180€ all’anno.

Aumenti regolari e poi ti passa un grande sconto

Si tratta di importi non piccoli, tanto più se si tiene conto del susseguirsi degli aumenti annuali.

Prendi un esempio di una connessione Internet VOO Solo Net Giga Max (velocità 1 Gbps):

€ 57,45 entro luglio 2021.

€ 59 al mese da luglio 2021.

61€ al mese da aprile 2022.

63€ al mese da ottobre 2022.

67€ al mese da febbraio 2023.

71 euro al mese Da gennaio 2024.

56 euro al mese (-15€ a vita) per chi si abbona per almeno sei mesi tra il 2 luglio e il 31 dicembre 2024.

Insomma, da 56 a 71 euro, ai veterani viene fatturato il 26,78% in più rispetto a chi arriva, per un servizio del tutto simile.

La tariffa attuale (56€ al mese) è molto inferiore a quella in vigore nel 2021.

Listino prezzi Ehi! Toccato a sua volta

Dopo VOO Wallet, è Hello! A subire lo stesso trattamento contenzioso, essenzialmente sulla connessione Internet individuale del marchio.

Dal 12 agosto al 30 settembre 2024, Ciao a tutti i nuovi clienti! Internet (velocità 200 Mbps) “Ti verranno addebitati 29€ al mese (invece di 39€) per tutta la vita,” Dixit il sito.

Perdita di reddito per chi già utilizza la connessione Internet Ehi! : 10 euro al mese, 120 euro all’anno.

Anche qui il rapporto è sorprendente. Si tratta del 34,48% in più rispetto a quanto fatturano i veterani per un servizio che non cambia di una virgola.

Come mostrato nella tabella seguente incentrata sulla connettività Internet individuale, questi cambiamenti, per quanto controversi, consentono a Orange Belgium di implementare la nuova gerarchia del marchio:

L’arancione, il top di gamma, è il più caro.

VOO, la fascia media, è molto più economica (per i principianti).

Ciao!, entry level, più economico (per principianti).

Internet unico presso Orange Belgio Prezzo al mese scaricamento Inviare Quantità EHI! (nuovi clienti) 29 euro 200MB/s 10MB/s illimitato EHI! (ex clienti) 39 euro 200MB/s 10MB/s illimitato Zuni 39 euro 200MB/s 10MB/s illimitato VOO Solo Net Super Relax (Nuovi Clienti) 40 euro 200MB/s 10MB/s illimitato Fibre di partenza arancioni 49 euro 200MB/s 15MB/s illimitato VOO Solo Net Super Relax (clienti precedenti) 55 euro 200MB/s 10MB/s illimitato VOO Solo Net Giga Rapide (Nuovi Clienti) 56 euro 1 Gbps 50MB/s illimitato Fibra Zen arancione 59 euro 500MB/s 50MB/s illimitato Giga Fibra Arancione 69 euro 1 Gbps 50MB/s illimitato VOO Solo Net Giga Rapide (clienti precedenti) 71 euro 1 Gbps 50MB/s illimitato READ La grande prova per i marchi: raramente le persone si innamorano degli éclair al cioccolato (confronto)

La lenta scomparsa dei negozi VOO

Questa nuova ordinanza verrà implementata anche nei negozi. Orange Belgium sta testando la chiusura dei negozi VOO e l’integrazione di un chiosco VOO nei negozi Orange.