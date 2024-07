Questo nuovo transistor del MIT potrebbe rivoluzionare l’elettronica

Ricercatori di Istituto di Tecnologia del Massachussetts (MIT) ha appena creato un transistor basato su MaterialeMateriale Il fotovoltaico che potrebbe scuotere il mondo dell’elettronica. Sulla rivista è stato pubblicato un articolo che descrive in dettaglio la ricerca ScienzeFa seguito ad un precedente articolo degli stessi ricercatori, pubblicato sulla stessa rivista Pubblicato nel 2021.

I ricercatori hanno poi creato un materiale ferroelettrico costituito da fogli di… Nitruro di boroNitruro di boro Con spessore maismais Si impone in maniera parallela, cosa che non avviene naturalmente. Sotto l’influenza di A Campo elettricoCampo elettricoUno strato di nitruro di boro scorre sull’altro di pochi decimi di strato nmnmChe cambia le posizioni degli atomi di boro e boroazotoazotoe polarizzazione inversa.

Memoria più densa e minor consumo energetico

I ricercatori hanno creato un transistor con proprietà sorprendenti. Può passare dalle cariche positive a quelle negative, creando un valore binario che può essere utilizzato per calcoli su scala di nanosecondi. Il transistor è anche molto resistente. Dopo oltre un miliardo di utilizzi non mostra segni di deterioramento. Inoltre il materiale è molto sottile: solo pochi nanometri di spessore. Ciò creerebbe una memoria del computer più densa. Su questa scala,energiaenergia È necessario molto meno per passare da uno stato all’altro, quindi la memoria sarà molto efficiente dal punto di vista energetico.

Tuttavia, ci sono una serie di questioni che devono essere risolte. In particolare, il metodo di produzione di nuovi materiali fotovoltaici non è adatto alla loro fabbricazione MassaMassa« Abbiamo realizzato un transistor come prova. Se potessimo far crescere questi materiali su scala wafer, potremmo creare molti, molti più transistor “, ha detto Kenji Yasuda, uno degli autori dell’articolo. I ricercatori vogliono anche esplorare altri modi per stimolare le proprietà fotoelettriche, come gli impulsi ottici.