Questo negozio è ancora poco conosciuto e intende competere con Action con prezzi molto bassi per la casa

Ti piace trovare buoni affari sul lavoro? Anche quest’altro negozio con prezzi molto bassi ti piacerà perché è pieno di buoni affari.

Questo negozio non è ancora molto conosciuto in Francia, ma è già molto popolare in tutta Europa con 2.900 negozi! Di origine tedesca, il leader europeo degli sconti non alimentari accelera le sue aperture in Francia dopo aver aperto l’anno scorso il suo primo negozio a Evreux, nel dipartimento di Orres. Un nuovo brand da conoscere assolutamente per chi vuole regalarsi un prezzo basso.

Con belle superfici di vendita, l’offerta è abbondante e comprende non meno di 25.000 referenze. In termini di arredamento, i negozi Teddy non tralasciano uno spazio di intrattenimento creativo, una piccola zona lavoro a casa, bellissimi percorsi per candele, cuscini e piccoli spazi di stoccaggio, fiori artificiali, accessori per la pulizia, oggetti di arredamento e persino accessori per la cucina. Il tutto a prezzi tondi, spesso compresi tra 1 e 3 euro: veri e propri affari.

Altre sezioni del negozio includono forniture per ufficio, un corridoio dedicato ai giocattoli, articoli per animali, accessori di bellezza e alcuni dolciumi più vicini alla zona cassa. D’altra parte, a differenza di Action, non spererai di trovare prodotti per l’igiene o la cosmetica ma potrai comunque trovare il famoso Pink Stuff, un super detergente che prima si trovava solo nella prima marca.

Nell’ultimo catalogo del marchio, i riflettori sono ovviamente puntati sui prodotti estivi, il che significa che potrai fare un barbecue o un picnic a basso prezzo e decorare il tuo spazio esterno senza spendere molti soldi con cuscini, cestini e altri piccoli mobili. Per sfruttare al massimo l’estate sono disponibili anche candele alla citronella antizanzare (da 1,55 €).

Puoi trovare negozi Tedi quasi ovunque in Francia con molti marchi in Bretagna, Paesi della Loira, Nuova Aquitania, Occitania, Borgogna-Franca Contea, Grand-Est, Hauts-de-France e in Auvergne. nel centro della Val-de-Loire, in Normandia e in Ile-de-France.