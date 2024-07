Questo leggendario film di fantascienza con Will Smith ha distrutto il botteghino: contiene una delle morti più tragiche della storia del cinema.

Questo film di fantascienza post-apocalittico è stato uno dei film più grandi di Will Smith. Questo lungometraggio di grande successo al botteghino avrà un titolo sequel e la morte di uno dei personaggi è considerata uno degli eventi più tragici dagli spettatori.

La storia del cinema è ricca di morti che hanno lasciato il segno negli spettatori. Uno in particolare ha commosso il pubblico, ed è successo 17 anni fa Sono leggenda Il mondo è stato rattristato dal finale straziante dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Richard Matheson. Questo film è uscito nel 2007 ed è stato diretto da Francis Lawrence Costantino et algiochi della fame – È stato un successo mondiale al botteghino e ha incassato 585 milioni di dollari.

Basato sull’opera letteraria (con alcune modifiche), il film racconta la storia di Robert Neville, uno scienziato che crede di essere l’ultimo uomo sulla Terra dopo che un’epidemia ha trasformato gli esseri umani in carnivori mutanti. Il suo fedele pastore tedesco, Sam, accompagna la sua sopravvivenza e la ricerca di una cura e della capacità di salvare l’umanità. Sebbene il film non sia perfetto e non abbia ricevuto il plauso della critica, la scena che presenta ha conquistato il cuore degli spettatori. Riesce a sorprendere grazie al grandioso finale in cui la morte di uno dei personaggi aggiunge un certo fascino al lungometraggio. Chi lo ha già visto sa di cosa si tratta e, in caso contrario, il tutto è disponibile su Amazon Prime Video per il noleggio. Soprattutto da quando è stato annunciato un seguito di questo film, uscito nel 2007.

Un seguito dopo 17 anni?

Io sono leggenda dovrebbe sicuramente avere un seguito! Akiva Goldsman, uno degli sceneggiatori del primo film, ha dichiarato che il sequel vedrà la luce durante un’intervista con Deadline. Tutto riporterà Will Smith al fianco di Michael B. Jordan. Questo è in lavorazione da diversi anni. Il progetto è stato annunciato nel marzo 2022 e sembra che le riprese non siano ancora iniziate secondo un’intervista con Michael B. Jordan su People Magazine.Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente lo scenario“. Non c’è una data di uscita al momento e Francis Lawrence non tornerà per questo sequel, ma sappiamo che non dovrà seguire il finale originale del primo lungometraggio uscito nei cinema.

Infatti, durante la sua prima trasmissione Sono leggendaAgli spettatori non è piaciuto il suo finale. Si immaginava infatti un epilogo alternativo, che oggi si può trovare nelle versioni Blu-ray e DVD del lungometraggio e che cambia radicalmente la conclusione del film. Rovinareun’offertaNascondere In questo finale alternativo, lo scienziato Robert Neville non muore e “salva” il mutante che ha catturato mentre la liberava dopo che i mostri erano venuti a prenderla. Così, Robert Neville, Anna ed Ethan riescono a fuggire da New York con la cura e si dirigono nel Vermont dove c’è una colonia di sopravvissuti.