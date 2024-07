“Questo lato folle rappresenta bene Parigi”, dice Madame Monsieur, esaminando l’elenco delle canzoni della festa.

Lady Gaga indossa le piume sulle rive della Senna. Aya Nakamura si esibisce con la Guardia Repubblicana. Gojira è sospesa dalla portineria e Filippo Caterina è blu e completamente nuda nel ruolo di Dioniso. Senza dimenticare il grande ritorno di Celine Dion dopo un’assenza di quattro anni, in coma al primo piano della Torre Eiffel. Potremmo sognare una cerimonia di apertura più bella per le Olimpiadi di Parigi? “Grande”, “sublime”, “capolavoro”… Lo spettacolo di quasi quattro ore, coreografato dal regista Thomas Joly, è stato elogiato tanto per il suo eclettismo quanto per la sua audacia. Direzione artistica e programmazione musicale di alto livello.

“È una festa che passerà alla storia”, ha detto. 20 minuti Madame Monsieur Group, rappresentante francese dell’Eurovision nel 2018, conosce l’eclettismo musicale poiché ha lavorato con artisti di tutti gli orizzonti. È stata una scommessa eccezionale e hanno fissato l’asticella molto in alto. Per anni abbiamo sentito così tante cose che non saremmo stati preparati e alla fine ci siamo resi conto che siamo in grado di organizzare tali eventi. »

Programmazione a quattro stelle

C’è da dire che la scaletta è stata all’altezza delle aspettative. A cominciare dalla presenza di Lady Gaga, di cui si vociferava la presenza qualche giorno fa. La cantante americana è apparsa all’inizio della serata sulle rive della Senna, in una scena di cabaret in omaggio al nostro connazionale Zizi Jeanmaire. “Non l’abbiamo messo sul palco al centro dello stadio, ma alla fine del molo, dove tutti i musicisti vengono a suonare la chitarra il sabato sera”, dice Jean Karl di Madame Monsieur. Sono davvero entrato nell’atmosfera della festa e l’ho trovato coraggioso. »

Un altro momento imperdibile, il grande momento del ritorno di Celine Dion. Ci si aspettava che lei fosse uno dei grandi nomi questa sera per giorni, e abbiamo dovuto aspettare fino all’ultimo minuto per vederla apparire sulla Torre Eiffel e cantare lì. Canzone d’amore Di Edith Piaf. Difficile non lasciarsi scappare qualche lacrima in questo finale. “È difficile fare meglio di così in termini di emozione, bellezza, emozioni e persino cliché”, afferma un traduttore. Misericordia.

Dal metal alla musica elettronica

Il concerto ha moltiplicato scene potenti e altamente simboliche – una rivisitazione della Rivoluzione francese, il disprezzo di Aya Nakamura che accoglie Aznavour e l’inno nazionale francese in cima al Grand Palais – dando allo stesso tempo un posto d’onore alla ricchezza musicale della Francia.

Durante le quattro ore del concerto abbiamo potuto ascoltare canzoni meravigliose e diverse, classici con il pianista Alexander Cantoro e anche musica rap con l’artista Remek. La serata ha celebrato anche la musica elettronica come la dance europea o la disco mondiale soprannaturale Di Sirone. “È fantastico rappresentare ciò che rende forte una cultura, persone di diversa estrazione che costruiscono insieme ciò che rende la Francia. “Pensavo che rappresentasse bene anche Parigi, questo lato un po’ pazzo, che va in tutte le direzioni ma alla fine ognuno ha il suo posto.” dice Jean-Carl.

Particolarmente riuscita ha riscosso l’esibizione di Gojira, sospesa nella Conciergerie e accompagnata dalla cantante lirica Marina Viotti, che ha stupito gli spettatori. La straordinaria luce di questo gigante di metallo è ancora sconosciuta al grande pubblico. “Ho amici che mi hanno scritto dicendo ‘ma chi è questa rock band’? Anche se i Gojira sono la più grande band metal francese in tournée nel mondo, hanno vinto un Grammy… sono un gruppo enorme.” è bello lasciare che siano i francesi stessi a scoprire un po’ di ciò che rende la Francia speciale a livello internazionale”, spiega la cantante Madame Monsieur.

Una scommessa rischiosa ma redditizia

Infine, il concerto ideato da Thomas Joly è stato anche una grande sfida tecnica: concerti e performance sui tetti di Parigi, sulle sue rive, sull’acqua, nell’aria… Pensiamo anche a Juliette Armanet e al pianoforte infuocato di Sofiane . Bamart è su una barca molto piccola. “È assolutamente pazzesco. L’Eurovision è un enorme spettacolo musicale ma tutto è in un unico posto e possiamo provarlo con molto anticipo. Per questa cerimonia di apertura, dal punto di vista tecnico, quello che sono riusciti a fare è stato straordinario vinto”, dice Jan-Karl “.

Elogia anche la capacità di rischiare degli artisti: “Esibirsi in queste condizioni significa anche mettersi in uno stato di disagio. C’è stata molta corsa, ma è normale. Bravi a loro perché era comunque un piccolo pericolo. » Senza dimenticare che questa sera è stata ospite a sorpresa la pioggia, che forse non ha facilitato il compito di tecnici e artisti. Ma ricorderemo soprattutto il sorriso malizioso di Lady Gaga, lo sguardo pieno di lacrime di Celine Dion o l’improbabile performance di Philippe Catherine.