“Mi sto avvicinando al momento”: la fiducia sopraffatta di Lin Reno

Dopo che “Une Belle Course” è stato proiettato all’Angoulême Film Festival dove ha condiviso il conto con Dany Boon, Line Renaud ha spostato l’associazione come riportato da Le Parisien. C’è da dire che il film evoca la morte senza tabù. “Madeleine, 92 anni, chiama un taxi per la casa di cura dove ora deve vivere”, possiamo leggere nella sinossi ufficiale del film, Une Belle Course, nelle sale il 21 settembre. Chiede a Charles, un autista un po’ deluso, di andare in giro per i luoghi che hanno contato nella sua vita, di vederla un’ultima volta. A poco a poco, a una curva delle strade di Parigi, emerge un passato insolito che turba Charles. C’è una corsa in taxi che può cambiare la vita…”

Dopo che il film è stato presentato in anteprima martedì 23 agosto, Line Renaud era in lacrime. “Ho pianto tutto il tempo. Ma non voglio farti piangere. Ti amo!” , sparato sul pubblico, microfono in mano, ha riferito Le Parisien. Poi l’ex leader di una rivista di 94 anni e membro della Right to Die with Dignity Association ha parlato della fine della sua vita. “Mi sto avvicinando al momento e devo pensarci.“No!” Rispondo, vai dalle persone nella stanza.Ma ho avuto una bella vita, una vita straordinaria. Questo non può essere dimenticato. Anche quando non ci sono…” Parole commoventi, toccanti e commoventi.

Domenica scorsa, al JDD, è stata pubblicata una lettera aperta che chiedeva la legalizzazione dell’assistenza attiva alla morte da parte della persona insignita della Legion d’Onore.“Perché vorresti rimanere fino alla fine quando sai che sei condannato a breve termine e che la tua sofferenza fisica e psicologica, nonostante i progressi della medicina e la dedizione dei caregiver, sarà resistente a qualsiasi trattamento curativo?”possiamo leggere su questo forum da Line Renaud. “Perché sopportare un tormento crudele quando la morte può salvarti da una vita che non è altro che una dolorosa sopravvivenza Senza speranza di guarigione?