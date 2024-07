Cultura delle notizie Questo film di guerra è un capolavoro assoluto. Dopo 47 anni, è stato sublimato in 4K per la prima volta in una versione mai vista prima

Se non hai bevuto un po’ di bottiglia o non sei un appassionato di cinema, probabilmente non hai visto questo film di guerra assolutamente fantastico. Buone notizie: 47 anni dopo la sua uscita, torna con una nuovissima edizione 4K.

Un film di guerra eccezionale

Quando pensiamo ai film di guerra, di solito pensiamo ai film classici Il soldato Ryan deve essere salvato O Giacca interamente in metalloo anche l’ultimo Non verrai ucciso O 1917. Va detto che questi titoli hanno contraddistinto un’intera generazione grazie alle loro innegabili qualità, e oggi sono considerati tra i capolavori fondamentali dell’arte. Ma ci sono anche altri film meno popolari ma non per questo meno importanti per la cultura cinematografica. Tra questi troviamo i molto grandi Croce di ferroha finito una festa Sam Peckinpah È stato originariamente pubblicato nel 1977.

Come molti altri film di guerra, Iron Cross ambienta la sua trama direttamente durante la seconda guerra mondiale. È anche un adattamento del libro Pelle maschile, pubblicato nel 1956. Ma la vera particolarità di questo straordinario lungometraggio è che il suo protagonista non è uno dei vincitori. In effetti, il film ci fa seguire la vita del caporale Rolf Steiner Dalla Wehrmacht tedesca. Deve quindi affrontare un altro ufficiale dell’Asse: Capitano Stranskij. Mentre sono sul fronte russo e la ritirata comincia a farsi sentire da parte tedesca, Stransky vuole andare sul sicuro per tornare vittorioso e ricevere la Croce di Ferro. Quanto a Steiner, è più onesto e non esita a confrontarsi con il suo ufficiale per restare degno della fiducia dei suoi uomini.

Ritorna in una versione 4K senza precedenti

Se ami i film di guerra e non hai paura di tornare indietro di qualche decennio per scoprire i classici, presto potrai farlo in circostanze ideali. In realtà, A partire dal 5 settembre potrai scoprire Iron Cross in una rimasterizzazione 4K. Una vera opportunità che non tutti i film d’epoca hanno.

Se Croix de fr ha già beneficiato di un’uscita in Blu-Ray HD, questo è un ulteriore passo avanti. Meglio ancora, sappilo Il film verrà consegnato con uno steelbook in edizione limitata che include il lungometraggio oltre ad alcune illustrazioni esclusive. In un momento in cui i servizi di video on demand (SVOD) iniziano a occupare spazio e i media fisici stanno diventando meno popolari, questi tipi di opportunità non dovrebbero essere trascurate dai collezionisti e dagli appassionati dei classici del cinema mondiale.