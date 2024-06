Questo è il paese dove un pasto stellato Michelin è il più economico

Uno studio ha rilevato che il 70% delle persone sceglie il luogo delle vacanze in base al cibo che mangia lì. Tra i paesi famosi per la loro cultura culinaria citeremo Francia, Italia e Giappone. Questi tre paesi vantano anche il maggior numero di stelle Michelin, con circa 660 strutture premiate in Francia. Tuttavia, questi non sono i paesi in cui questo lusso è più facilmente realizzabile. Al contrario, la classifica ha appena svelato l’elenco dei paesi convenienti per farti vivere un’esperienza unica. Buone notizie, il Belgio appare al nono posto.

Il paese del sud-est asiatico è in testa

La Malesia è al primo posto nella classifica. Il paese offre alcuni dei migliori ristoranti stellati Michelin al mondo. È anche la capitale del paese, Kuala Lumpur, ad avere il maggior numero di stabilimenti Michelin, seguita da vicino da George Town. La valutazione cita in particolare l’istituzione Beta KL, con sede a Kuala Lumpur, che permette di assaporare il ricco patrimonio culinario malese.

Singapore si colloca al secondo posto, ed è anche tra i cinque paesi con il maggior numero di ristoranti stellati ogni 100.000 abitanti. Qui ci sono ristoranti adatti a tutte le tasche, dai ristoranti costosi ai luoghi piccoli e accessibili. Hong Kong è al terzo posto nella lista dei paesi a prezzi accessibili per i ristoranti stellati Michelin. In totale, ci sono circa 88 strutture distinte, convenienti e di alta qualità. Tuttavia, nell’ultimo anno, a Hong Kong sono circa 19 i nuovi locali che hanno ottenuto una stella Michelin. Di conseguenza, il costo medio di un pasto nel paese è leggermente aumentato (3%), il che significa che è probabile che emergano sulla scena gastronomica di Hong Kong altri ristoranti di fascia alta nei prossimi mesi e anni.

Al contrario, Finlandia, Canada e Ungheria sembrano essere i tre paesi in cui il pagamento di una stella Michelin è il più costoso. Nella lista troviamo anche Austria, Stati Uniti, Croazia, Svezia, Portogallo, Irlanda e infine Germania.

La top ten completa:

1. Malesia

2.Singapore

3. Hong Kong

4. Macao

5. Turchia

6. Cina

7. Giappone

8. Dipinto

9. Belgio

10. Paesi Bassi

