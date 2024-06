Questo automobilista sta superando i 170 km/h in autostrada e la sua berlina tedesca ne ha ancora di più al suo attivo

Avvio di Autonews BMW X6 (2023): riprogettazione del SUV coupé, video

Si è diretto nel sud-est della Francia per raccontarvi di questo incidente per eccesso di velocità.

È la Gendarmeria del dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza a comunicarlo sulla sua pagina Facebook giovedì 13 giugno.

I gendarmi EDSR04 stavano lavorando sull’autostrada A51 vicino alla città di Pepin. Stavano effettuando un controllo della velocità quando il conducente di una berlina BMW ha superato il loro radar a 172 km/h. Il limite di velocità è stato ridotto a 163 km/h.

Tuttavia, poiché il limite di questo asse è fissato a 110 km/h, il nostro conducente non si sottrae alla velocità eccessiva (+50 km/h). Questo è un peccato per tre chilometri orari.

La patente è stata sospesa e l’auto sequestrata

Di conseguenza, ha visto la sua splendida BMW caricata su un carro attrezzi per essere portata nel parco. È chiaro che non ha più il diritto di guidare l’auto come conducente da quando la polizia gli ha sospeso la patente.

In arrivo? Spetta alla giustizia decidere. Rischia di perdere sei punti sulla patente e una pesante multa. E non è tutto. Potrebbero essere previste altre sanzioni. Come ad esempio la sospensione della patente per diversi mesi.