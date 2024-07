Questo attore di base dei film Marvel è completamente irriconoscibile in questo film emozionante!

Rivelato nella saga Marvel Captain America, l’attore si è completamente trasformato per il suo nuovo progetto, un lungometraggio tra commedia e thriller sito A24.

La stella Marvel cambia registro

Sappiamo che Marvel Studios e Disney si affidano soprattutto a star internazionali per i loro lungometraggi. Ma spesso dimentichiamo che questi attori sono in grado di cambiare brillantemente la situazione e lavorare su progetti più modesti, ma non per questo meno entusiasmanti. Prova di ciò è Sebastian Stan and the Movie A Different Man, un progetto al crocevia di generi portato avanti da A24, il nuovo beniamino di Hollywood.

In questo film l’attore veste i panni di Edward, un attore dilettante che soffre di neurofibromatosi e decide di sottoporsi ad un intervento di chirurgia ricostruttiva per cambiare completamente il suo aspetto. L’operazione è un successo, ma il sogno si trasforma presto in un incubo quando Edward incontra Oswald, un attore che è stato scelto per interpretarlo in una produzione teatrale basata sulla sua vita precedente.

Una miscela di oggetti

Per questo ruolo, Sebastian Stan ha trascorso ore in sessioni di trucco per ottenere un risultato sorprendente, che ha sfoggiato anche sui social media. Un investimento redditizio, mentre i primi rendimenti già elogiano la prestazione dell’attore.

In “A Different Man”, l’attore Adam Pearson, che in realtà soffre di neurofibromatosi, gioca un ruolo centrale accanto all’attore Marvel. E così i due uomini recitano uno di fronte all’altro in questo progetto del regista Aaron Shimberg, che viene descritto come un film che unisce thriller, commedia e persino body horror. Prodotto da A24, A Different Man non ha ancora una data di uscita fissata in Francia.