Questa settimana le alte maree trasformano la costa occidentale in uno spettacolo imponente: cosa devi sapere

Il mare questa settimana sarà mosso sulle coste dell’Oceano Atlantico, della Manica e del Mare del Nord. E per una buona ragione, adulti MareeMaree Sono tornati. È iniziato martedì 20 agosto e si concluderà sabato 24. Si offre l’opportunità di osservare la costa da una diversa angolazione.

Influenze combinate della luna e del sole

Proprio come le maree “classiche”, le maree primaverili sono causate dall’attrazione gravitazionale della Luna e del Sole sugli oceani del mondo. Ogni giorno il livello del mare sale e scende. Ci vogliono 6 ore tra l’alta e la bassa marea, ma l’escursione della marea varia nel corso dei mesi. Stiamo parlando di coefficienti. Questo varia tra 20 e 120. Si comincia a parlare di “alta marea” quando si raggiunge il fattore 100. Ma perché queste differenze?

Tutto dipende dalla configurazione tra il terreno e… ColoramiColorami E Il soleIl sole. A questi tre Le stelleLe stelle Parallelamente, le forze gravitazionali della Luna e del Sole si combinano per produrre maree di maggiore intensità. Stiamo parlando di acqua sorgiva o di alte maree

Attenzione al rapido innalzamento del mare

Questo fenomeno è un’opportunità per osservare il mare che si ritira più del solito. Possiamo così osservare zone della costa che solitamente sono sommerse dall’acqua. Allora molti ne approfittano per passeggiare in questo luogo insolito o pescare a piedi. Ma attenzione, perché durante l’alta marea l’acqua sale più velocemente. Quindi bisogna stare attenti a non cadere in una trappola! Ogni anno centinaia di persone si ritrovano intrappolate perché non hanno previsto abbastanza bene la loro partenza.

I bagnanti devono prestare attenzione anche all’acqua dei pini, che diventa più densa durante l’alta marea.

Anticipare gli orari delle maree per trarne vantaggio

Il mare aperto, quando la marea è alta, può essere altrettanto pericoloso, soprattutto quando i venti sono forti. Le onde forti possono improvvisamente schiantarsi contro moli e zattere. Attenzione ai pedoni imprudenti!

In ogni caso è meglio godersi il fenomeno in tutta sicurezza Conosci gli orari delle maree.