Questa semplice ricerca manderà in crash il tuo iPhone

Se cerchi una parola circondata da “come questo”:: (no, non è un errore da parte nostra) il tuo telefono potrebbe bloccarsi.

Due virgolette racchiudono la parola (o no, del resto), seguite da due punti. Una ricerca che difficilmente eseguirai intenzionalmente sul tuo motore di ricerca, ma se la fai per errore, il tuo iPhone si bloccherà.

Se digiti questi tre o quattro simboli nella barra di ricerca del tuo iPhone, l’interfaccia utente di Springboard si bloccherà. Il risultato sarà ottenibile anche su iPad. Tuttavia, l’arresto anomalo è molto breve e dopo poco il dispositivo ritorna alla schermata di blocco, come mostrato TechCrunch.

Nulla di grave quindi, soprattutto perché, come ha confermato il brand stesso, non si tratta di un bug di sicurezza. Ma neanche questo è un motivo per goderselo!

Questa è un’altra stranezza della programmazione informatica, di cui ce ne sono milioni. Fortunatamente, questo non comporta il minimo rischio e ci ricorda semplicemente che a volte le cose semplici possono avere strane conseguenze quando si tratta di informatica.

