Questa ipotesi fa arrabbiare i nazionalisti russi

Il ruolo svolto da Alexei Dyumin, ex guardia del corpo del presidente russo e figura chiave nell’annessione della Crimea nel 2014, affascina influenti blogger militari russi.

Questa voce ha cominciato a diffondersi lunedì tra i principali blogger militari russi. Doveva essere nominato il colonnello generale Alexei Dyumin, originario di Kursk e vicino a Vladimir Putin, dove era uno dei comandanti della sicurezza. “Coordinatore dell’operazione antiterrorismo” E nella regione di Kursk, dove l’esercito ucraino ha lanciato un’offensiva una settimana fa, controlla ancora diverse centinaia di chilometri quadrati, compresa la cittadina di Sodzha. Nikolai Ivanov, deputato di questa regione alla Duma di Stato, ha confermato questa nomina al canale televisivo russo RTVI e l’ha attribuita al colonnello generale “Il compito principale è sconfiggere le forze d’invasione delle forze armate ucraine” In questa zona.

Russo inglese parlato ogni giorno Tempo di Mosca solleva un “chiara conferma”Mentre dal Cremlino non è arrivato alcun annuncio ufficiale, e i principali media e agenzie russe non hanno menzionato questa ipotesi. Tutto è iniziato lunedì durante l’incontro organizzato da Vladimir Putin nella sua residenza di Novo Ogaryovo, vicino Mosca, e trasmesso in televisione: tra i partecipanti spiccava il generale Dyumin, seduto alla sinistra di Sergei Shoigu, l’ex ministro della Difesa nominato segretario della Consiglio di Sicurezza a maggio. Proprio quando i media russi si aspettavano che sostituisse Shoigu durante il rimpasto di governo primaverile, Alexei Dyumin, che fino ad allora era stato governatore della regione di Tula, è stato finalmente nominato segretario del Consiglio di Stato – un organo consultivo direttamente collegato al presidente russo – e assistente al presidente. La potente amministrazione presidenziale di Vladimir Putin.

“Tutti i poteri”

Dopo l’incontro di lunedì, i blogger militari russi, particolarmente influenti dall’inizio della guerra in Ucraina, hanno iniziato a sostenere che Dyumin sarebbe… “coordinamento” Fronte di Kursk. “Secondo fonti interne, il presidente russo ha già dato al suo assistente “diverse istruzioni importanti” (…). Il suo ruolo è quello di coordinare tutti i dipartimenti che ora lavorano congiuntamente nella regione di Kursk e stanno facendo ogni sforzo per espellere i “ nemico.”A dare l’annuncio per la prima volta è stato il canale anonimo Telegram “Paulette Satirka” Fa parte dell’ovile di questi potenti media non ufficiali. Viene regolarmente citato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova e fa parte delle reti filogovernative su Telegram, secondo il sito investigativo indipendente Agentstvo. Tempo di Mosca.

Poi è stata la volta del quotidiano online filogovernativo Redovka, creato nel 2011, a riportare la notizia. “Dyumin ha già visitato la zona di confine”Il sito web lo ha persino reso più chiaro. Rebar è il più famoso di questi «blog militare»Ha continuato confermando che Diomin era così “Ha tutti i poteri per risolvere la crisi operativa nella regione di Kursk”.. “Ciò indica che le forze di sicurezza da sole non sono state in grado di risolvere i problemi di coordinamento (…) La sua nomina significa che la squadra di Putin assume il pieno controllo della situazione (..) Ricordo che Dyumin era destinato al posto di ministro della Difesa. Beh, in realtà ha poteri molto più ampi.Ha commentato con il tono critico che spesso adotta nei confronti dell’esercito. “Wargonzo”Anche un altro account Telegram molto seguito ha menzionato questa nomina, pur ammettendo che non esisteva “Dati ufficiali”.

Messaggi da “Sladkov”un altro di questi «blog militare»D’altro canto semina dubbi. Cominciò a seguire il movimento scrivendo che, da parte sua, era stato nominato Aleksej Djumin “Comandante della Direzione Nord del Distretto Militare Nord” – Nella terminologia militare russa, la controparte de facto della zona di combattimento di Kursk. Ma poi ha corretto la situazione con un post di martedì mattina, che è ancora su Telegram, a “Interpretazione” Misterioso per non dire altro: “È interessante, ho letto in un’agenzia governativa rispettata [cette] Nomina di Alexei Dyumin. “Ora la lettera ufficiale non c’è più e si riferiscono a me”.. Solo che, come sottolinea il sito investigativo Agentstvo, di un dispaccio – anche se cancellato – delle agenzie TASS o RIA non è stata finora trovata.

Quindi molta nebbia circonda ancora la possibile ma ipotetica nomina di Alexei Dyumin a coordinatore delle operazioni a Kursk. Questa incertezza riflette anche i combattimenti in corso nella regione: l’esatta estensione del territorio controllato da Kiev è sconosciuta e le informazioni sui combattimenti in corso sono frammentarie. “La situazione appare ancora confusa”assegnatogli Figaro fonte militare francese, mentre è ancora difficile tracciare una linea precisa del fronte. “Se l’arrivo del generale Dyumin sarà confermato, avremo uno staff interministeriale responsabile delle operazioni nella regione di Kursk, invece di riferire solo al Ministero della Difesa. Sarebbe un disprezzo per quest’ultimo.”decodifica i codici dell’ufficiale senior.

L’uomo che ha salvato Putin da un orso

Il nome Dyumin non è noto ai russi, tutt’altro. In effetti, il generale 51enne viene regolarmente citato nella lunga e variegata lista dei presunti successori di Vladimir Putin. Questo ex ufficiale dell’FSB faceva parte principalmente del Servizio di protezione presidenziale e, come tale, sarebbe stato una delle guardie del corpo più vicine al presidente russo da quando è salito al potere nel 1999. “L’ex guardia del corpo che ha salvato Putin da un orso e potrebbe succedergli”Addirittura intitolato lo scorso maggio I tempi Si riferisce ad una storia piuttosto romantica, secondo la quale Dumin una volta protesse il presidente russo quando un orso si avvicinò alla sua residenza…

Più seriamente, il colonnello generale ricopre posizioni strategiche: nel 2014 è stato vice capo del servizio di intelligence militare russo, il GRU, e come tale avrebbe potuto svolgere un ruolo chiave nell'annessione della Crimea. Nel 2015 è stato nominato Vice Ministro della Difesa. Prima di entrare in politica essendo ampiamente eletto governatore di Tula [région à 200 km au sud de Moscou, NDLR] Nel 2016. Con il rimpasto di governo del maggio 2024, è tornato più vicino a Vladimir Putin, nel cuore della potente macchina del Cremlino. A meno che oggi, per un periodo di tempo, non ritorni nella regione della sua infanzia, Kursk?