Questa Ford Mustang Mach-E elettrica ha percorso più di 900 chilometri con una singola carica

In questa occasione, il team ha preso possesso di una Ford Mustang Mach-E Premium Extended Range a trazione posteriore. I piloti hanno poi potuto fare affidamento su una batteria da 91 kWh con una potenza massima di 294 CV che non hanno mai utilizzato completamente.

Il record è stato stabilito da una squadra composta dai piloti Kevin Booker, Sam Clark e dal copilota Richard Parker. Bridgestone ha detto che l’intero viaggio è stato “Documentato accuratamente con filmati video verificati in modo indipendente, letture del contachilometri, GPS e dati sul livello della batteria di WebfleetTuttavia, ci sono poche possibilità che Guinness riconosca il record in caso di dubbi.

Il Nio ET7, dotato di batteria semirigida, ha percorso 1.044 chilometri l’anno scorso, ma senza la presenza di un ufficiale del Guinness World Records, come nel caso in questione. Tuttavia, questo record, sebbene sia stato realizzato in condizioni reali, in realtà è solo un record.

La squadra ha impiegato 24 ore per coprire una distanza di 916,74 chilometri.

La squadra ha impiegato 24 ore per coprire una distanza di 916,74 chilometri. © Ford

“Il team ha raggiunto 6,25 miglia per kilowattora [NDLR : 9,95kWh/100km] Sulle strade pubbliche di Norfolk, Lincolnshire, Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire e Cambridgeshire.

Il secondo punto di questo studio sono le strade selezionate, che sono molto adatte all’elettrificazione con piccole città senza ingorghi e strade secondarie dove la velocità non è mai elevata e dove la frenata rigenerativa gioca tutto il suo ruolo.

Quindi la prima lezione da imparare è che quando si acquista un’auto bisogna scegliere tra stile o autonomia, oppure tra cerchi più grandi o maggiore percorrenza per ricarica.

Questa è la domanda che si pongono molti conducenti di auto elettriche, ed è chiaramente la domanda che si sta ponendo anche il team di registrazione. Nel loro caso hanno imbrogliato un po’ equipaggiando la Mustang Mach-E con ruote da 18 pollici, mentre il SUV elettrico inizia con ruote da 19 pollici. Hanno poi dotato il tutto di specifici pneumatici a bassa resistenza, ideali anche per l’usura.

Il record è stato stabilito nell’arco di 24 ore e si dice che abbia incluso “Un mix di strade urbane e di campagna per imitare le condizioni di guida del mondo reale“.

Anche questo è uno dei problemi di questa squadra; Non disponiamo della velocità media durante il tempo di guida, tutto quello che sappiamo è che tutto è stato fatto in un periodo di quasi 24 ore e che il team ha prestato molta attenzione a rispettare una guida quanto più economica possibile, con accelerazioni fluide e molto di anticipazione per permettere alla vettura di colorarsi e giocare sulla frenata rigenerativa.

Infine, il clima nell’Inghilterra centrale era assolutamente perfetto per un’auto elettrica: né troppo caldo, né troppo freddo. Sfortunatamente, questa è un’impostazione con cui non puoi giocare quando devi guidare. Il primato ci ricorda soprattutto, in definitiva, che il consumo dei veicoli elettrici varia molto a seconda delle condizioni e dello stile di guida, nel bene e nel male.