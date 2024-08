Questa è la punizione proposta per Henry Lawrence, che era stata esclusa dallo standard contro il Kortrijk – All Football

Questa domenica, Henry Lawrence è stato escluso in modo imbarazzante nel primo tempo del Kortrijk. L’accusa le ha proposto la punizione.

Per quanto tempo lo Standard sarà privato di… Enrico Lawrence ? Questa è sicuramente la domanda che Ivan Leko e i suoi sostenitori si pongono da domenica. Il difensore è stato espulso per un solo contrasto su Idrissi a Courtrai.

Informazioni Sud Martedì rivela allo Standard la punizione proposta dalla Procura della Federcalcio belga: due giornate di squalifica confermate, accompagnate da una multa di 2.000 euro.

Non è noto se Standard abbia accettato questa sanzione o intenda presentare ricorso per la sua riduzione. Sembra che Lawrence sia stato più goffo che mal intenzionato nelle sue azioni, il che potrebbe portare Numero 16 a sperare in maggiore clemenza.

Per quanto riguarda il dipartimento degli arbitri professionisti, che si è espresso sulla questione attraverso il suo nuovo presidente, Jonathan Lardo, il cartellino rosso è stato comunque giustificato dalla gravità della segnalazione (leggi qui). È un lavoro pericoloso (…) Impianta i nastri nel polpaccio. Vediamo la caviglia piegarsi e comprime completamente il polpaccio. Non ferma il suo movimento”.

Dopo l’espulsione, lo Standard ha perso 1-0 al Cyrilles Stadium, subendo il primo gol stagionale.