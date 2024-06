Questa città dell’Orne offre una sana palestra per professionisti, associazioni, ecc.

Vedi le mie notizie

Segui Le Journal du Lorne

Martedì 11 giugno 2024, Nuovo comune governare e guardare (Orne), è stata aperta una sala Esercizio sanoovvero già 3S.

La sala è stata costruita oro-e-crinisnei pressi di Argentan, adiacente alla sala polivalente e alla mensa in modo da ottimizzare gli spazi e soprattutto non necessitare di aggiungere parcheggi.

È stato fornito relativo a Ma anche da Esperti della salute. “Abbiamo progettato questa stanza per tutti Attività sanitarieper tutte le attività Ginnastica carina, Per tutte le generazioni…”, precisa l’architetto Linda Letissier Quinton.

‘Voglia di innovare’ a Gouffern en Auge con l’apertura della palestra della salute

Radunatevi davanti alla stanza. È stato costruito accanto alla mensa scolastica e condivide lo stesso parcheggio. ©Le Journal du Lorne

“È la voglia di innovare, lo sport sano è una novità assoluta per il dipartimento. La nostra popolazione che invecchia Per rimanere in salute, dobbiamo Incoraggiare l’esercizio fisico adatto a tutte le età«Luoghi come questo lo permetteranno», ha confermato il sindaco Philippe Toussaint, alla presenza del presidente del dipartimento, Christophe de Balori, del deputato uscente Jérôme Nouri, di Céndrine Foucher-Chazy e di Frédéric Godey, consiglieri dell’«Argentan 2”, e Frédéric Leveillé, presidente dell’Interco Terres d’Argentan, nonché diversi sindaci delegati.

Il governatore dell’Orne, Sébastien Gallet, non ha potuto presenziare dopo lo scioglimento del consiglio e l’apertura del periodo di riserva elettorale.

Video: attualmente su Actu

Il primo club di kendo dell’Orne a stabilirsi in 3S

Dimostrazione di Kendo davanti a funzionari eletti che indossano calzini per rispettare il pavimento imbottito. ©Le Journal du Lorne

“Non ci abbiamo pensato affatto. KendoMa la diversità del luogo ci permetterà di accogliere qui il primo club dell’Orne, grazie Samurai. La Camera accoglierà le sue prime associazioni a settembre, compresi i praticanti di kendo. »

Dopo averlo dimostrato L’arte della difesa personaleNell’Aula 3S il Consiglio si è spostato nella Sala Polivalente per tenere i discorsi.

Meno costoso del previsto

“Si tratta di un progetto a cui pensavamo da molto tempo. “Il progetto presentato dal vicesindaco, Boris Madek, è stato riformulato per adattarlo il più possibile alle esigenze del comune e migliorarne il finanziamento”, insiste. Filippo Toussaint.

Hanno parlato l’architetto, il capo dipartimento Thérèse d’Argentin Interco e il deputato, sottolineando l’innovazione e la buona gestione del progetto, poiché è stato consegnato nei tempi previsti, senza alcun budget eccessivo e anche a un costo inferiore rispetto alle stime iniziali.

Il progetto è stato testimone Imprese locali Mobilitarsi per conquistare mercati e raggiungere così un risultato iperlocale.

Con un budget stimato di 585.023 euro escluse le tasse, il costo totale ammontava infine a 491.000 euro, con un finanziamento del DETR (sovvenzione per attrezzature per le aree rurali assegnata dal Governatore) di 196.400 euro (40%) e il sostegno del Consiglio della contea di 117.005 euro (24%), pari a Le tasse a carico del Comune sono 177.595 euro (36%).

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.