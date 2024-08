Questa applicazione dovrebbe essere evitata a tutti i costi

Se sei diabetico, non credere che questa app debba monitorare i livelli di zucchero nel sangue, è pubblicità ingannevole.

Per i diabetici, misurare la glicemia non è sempre divertente, perché richiede il prelievo di una goccia di sangue in un modo non necessariamente indolore. Quindi l’idea di un’app in grado di misurare la glicemia in modo non invasivo è allettante.

Questo è esattamente ciò che pretende di ottenere l’applicazione “Harmoni-Health & Sleep”, disponibile sull’App Store, e che si pubblicizza presentandosi come un’applicazione in grado di misurare la glicemia, come spiega l’autore del libro Fonarina Chi ha scoperto il vaso di rose?

Ma se queste pubblicità sono ingannevoli, appena si arriva alla pagina dell’App Store, Harmoni-Health & Sleep cambia subito approccio: l’app non afferma più di poter misurare la glicemia, ma semplicemente ne tiene il conteggio. I tuoi dati sanitari più comuni: frequenza cardiaca, sonno, ecc.

Perché se usi questa app, dovrai continuare a misurare normalmente i tuoi livelli di zucchero nel sangue e potrai solo scriverli lì, come su un quaderno.

Non siamo quindi lontani da queste pubblicità ingannevoli di giochi per smartphone, ma qui tocchiamo un ambito più delicato: la salute.

