Qual è il desiderio nelle nostre società dei consumi?

Frenesia d’acquisto

Un silenzio normale è stato rotto da Didier Poitou

Poi arriva la rivoluzione sessuale, la rivoluzione neoliberista, prima che passi dalla frenesia degli acquisti alla scarsità sapientemente curata nei negozi, dalle giacche degli anni ’80 agli “stivali da ponte”, dagli stivali da cowboy alle zanne del Covid, dall’inutilità agli “stivali da ponte”. Inutile. Il tutto contornato da una sfilata illuminante e insolita. Alla finale è necessario indossare l’orlo della camicia bianca sul retro.

Ma torniamo all’ipotesi iniziale. Tutti noi abbiamo nell’armadio una camicia bianca che non abbiamo mai indossato, una camicetta ancora piegata e un paio di jeans che abbiamo evitato perché non abbiamo mai perso il peso che ci eravamo ripromessi di perdere quando li abbiamo acquistati. Tutti ci siamo innamorati di una camicia a fiori comprata la sera stessa, di un vestitino bianco molto estivo per sfoggiare l’abbronzatura all’ultimo barbecue della stagione e di un maglione 100% cashmere, perché la temperatura potrebbe scendere sotto lo zero per due giorni.

Nell’armadio ci sono pile di vestiti che non indossiamo mai o indossiamo raramente, stampe di cui siamo stanchi, pantaloni scadenti e trascurati, perché si deformano molto velocemente, ci ricordano acquisti compulsivi, perché ci siamo arresi alle sirene della moda.

Bowie lotta con il pallone del Bandito

“Una volta mi ci volevano tre minuti per vestirmi, e ora mi ci vogliono solo tre minuti per scegliere i calzini.” dice Didier Boitou, che proveniva da un ambiente operaio in cui i vestiti erano solo utilitaristici. Finché non è arrivato al college a Parigi e ha iniziato a sentire la pressione. Ma non è detto che l’accessorio trendy sia adatto a tutti. Come le scarpe Santiag che indossa come un “redneck” sopra i jeans.

coscienza

Quando decide di interessarsi al settore della moda, il fast fashion – figlio del capitalismo che si basa sul produrre sempre di più per aumentare i profitti – Didier Boitou non si aspetta quello che scoprirà e si lascia partecipare al gioco, che non lo fa non impedirgli di mettere in discussione il nostro modo di consumare. E per sfidarci, senza sentirci in colpa. Nonostante ciò che sappiamo, c’è qualcosa da scoprire e, soprattutto, questo essenziale promemoria di alcune promesse che potrebbero non restare senza futuro.

Per progettare la loro presentazione, gli artisti hanno lavorato con gli adolescenti durante laboratori di scrittura. Non disperano. Secondo loro la consapevolezza c’è già. Interrogano anche Ossian, neuropsicologo, il quale spiega che il desiderio è legato a un bisogno primario. Pertanto non possiamo creare questo bisogno, ma possiamo influenzare il desiderio associato a questo bisogno. O quando la voglia di bere diventa voglia di bere soda.

20 charter giornalieri

Poi all’improvviso smise di ridere. I numeri e i fatti di questo settore volano: 20.000 chilometri che un capo di abbigliamento percorre prima di arrivare nei nostri armadi, 20 charter pieni di vestiti partono ogni giorno in Europa e 7.000 litri di acqua per realizzare un paio di jeans. Andiamo avanti, sapendo che l’inquinamento resta il modo più economico per fare soldi… senza dimenticare la tragedia di un giovane morto in una fabbrica in Pakistan, la fabbrica Ali Enterprises a Karachi, nel 2012, che causò la morte di 264 persone giovani lavoratori sottopagati. O l’incidente del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013, che causò la morte di 1.200 persone. Dai vestiti ready-to-wear ai ready-to-die-for.

“Fast” si giocherà nei giorni 1, 3 e 4/10 a Les Chiroux di Liegi; 10, 11 e 25/12/2019 presso La Montagna Magica; 3 e 4/4 in Louis Saint-Pierre; È probabile che a teatro sia prevista una data natalizia e dopo gli incontri del Teatro Pubblico Giovane sicuramente cadranno tante altre date. Maggiori informazioni: www.intitheatre.be