Puzza di bruciato per i fan belgi di “Touche pas à mon poste”.

“Una decisione difficile”: Cyril Hanouna annuncia il futuro di “Touche pas à mon poste” su canale C8

La questione verrà risolta a fine febbraio quando C8 dovrà interrompere le trasmissioni. Arcom ha rifiutato di riassegnare la sua licenza DTT al canale, a seguito delle multe record inflittegli negli ultimi anni.

Cyril Hanouna apparirà in onda da marzo 2025? No, ovviamente. Il gruppo Vincent Bolloré, a cui appartiene C8, durante una parata militare. Secondo il giornalista Clement Garin. Non toccare la mia TV Deve trovare rifugio in Canal+, un’altra emittente della Galassia Bolloré. chiaramente. Ma per gli spettatori belgi questo significa vedere scomparire Cyril Hanouna, perché il canale non viene trasmesso in Belgio. A meno che BeTV non inserisca l’incontro nel suo palinsesto non criptato… tbmp Prendendo il programma occupato dai famosi La rivista principale, Perché no. Devi comunque essere disposto ad assumerti la responsabilità se continua a piovere.

La fine dell’era del tenero? Forse no !

Clément Garin annuncia inoltre il riutilizzo di altre offerte chiave di C8. Guglielmo a mezzogiornocondotto da William Leymergie, l’ex conduttore dello spettacolo Telematinasi sposta anche su Canal+ ma dalle 12:00 alle 14:00.

Per quanto riguarda la Jordan Deluxe che ha offerto Alla Giordania È la gioia dei social network e deve trovare rifugio in CStar. Come sottolineano i nostri colleghi di Télépro, sia gli utenti di Télésat che gli abbonati Voo hanno accesso a questo canale.