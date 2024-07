Può ringraziare la gamma Galaxy S24!

Le vendite di smartphone sono aumentate notevolmente durante il periodo del coronavirus. Dovevi “connetterti” in un modo diverso. Ma la fase post-Covid-19 è stata dura: da un lato con il rallentamento economico, dall’altro con i consumatori che hanno rivisto le proprie priorità. Pertanto, le vendite sono diminuite.

Tuttavia, tutte le società di analisi se ne sono accorte Rinnovo previsto per l’inizio del 2024. Una tendenza che si è finalmente confermata nel secondo trimestre, Secondo Counterpoint Researche e IDC in particolare, Sebbene la loro metodologia sia diversa.

Samsung è in testa alle vendite, seguita da Apple

Quest’anno Samsung è in crescita e l’arrivo della sua nuova generazione di Premium “Galaxy AI” ha molto a che fare con questo. Sapendo che le vendite di Apple sono diminuite dell’1% mentre… Le vendite globali sono aumentate del 6,5% Quindi il vantaggio di questa ritrovata dinamica appartiene a Samsung. Anche per Xiaomi senza dubbio è lui che ha finalmente messo in vendita uno dei suoi modelli Top ten del primo quarto (Xiaomi Redmi Nota 13). Poi al brand cinese segue Vivo, poi Opp.

In sintesi, vediamo quindi 285,4 milioni di unità vendute Quota di mercato di Samsung del 18,9%. Se si deve credere alle statistiche IDC, e “Solo” il 15,8% per Apple. C’è una ragione chiara per questo: L’intelligenza artificiale generativa arriva nella gamma Premium di Samsung, Galaxy S24.

Il nuovo mondo “AI” della gamma Galaxy S24

Lo sviluppo e l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa da parte di Samsung è stato tenuto segreto e, sebbene sia ancora imperfetto, possiamo dire che è riuscito ad attirare nuovi acquirenti. Nuove funzionalità nel Galaxy S24 Lasciaci sognare e annunciare modi completamente nuovi di utilizzare uno smartphone, soprattutto in queste quattro aree:

Addio barriera linguistica: da oggi in poi Traduzione Una telefonata viene effettuata istantaneamente, a voce o faccia a faccia. Lo stesso vale per i tuoi messaggi scritti o, ad esempio, per lasciare un messaggio vocale. Niente è ancora perfetto, ma è un buon inizio.

Una telefonata viene effettuata istantaneamente, a voce o faccia a faccia. Lo stesso vale per i tuoi messaggi scritti o, ad esempio, per lasciare un messaggio vocale. Niente è ancora perfetto, ma è un buon inizio. Correzione Nella grammatica e nell’ortografia si arricchisce parafrasando gli scritti a seconda del contesto: professionale, rilassato, educato…

Nella grammatica e nell’ortografia si arricchisce parafrasando gli scritti a seconda del contesto: professionale, rilassato, educato… Trova informazioni on-line Da un’immagine, oggetto o testo presente sullo schermo, utilizzando la funzione “Cerchia per cercare”;

Da un’immagine, oggetto o testo presente sullo schermo, utilizzando la funzione “Cerchia per cercare”; Non è ancora efficace su tutti i media, tuttavia lo apprezziamo molto assistente web, In grado di riassumere una pagina web in un istante, trascrivere appunti scritti a mano o interviste…

convinto? Quindi questa sarà la parte più difficile Scegli il futuro Galaxy S24. Sono tutti dotati di uno straordinario display Dynamic AMOLED 2x certificato HDR10+ adattivo a 120 Hz. Galassia S24 Misura 6,2 pollici in diagonale, funziona con un processore Exynos 2400, 8 GB di RAM e offre 128 GB di spazio di archiviazione.

Samsung definitivo, Galaxy S24+, Ha un display QHD+ da 6,8 pollici, 200 megapixel invece di 50 per il grandangolo e una batteria da 5.000 mAh invece di 4.000. Il processore Snapdragon 8Gen3 è abbinato a 12 GB di RAM. E ha una S-Pen!