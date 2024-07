Pulizia prima dei prossimi trasferimenti: l’Anderlecht mette sul mercato quattro giocatori! – Ultimi trasferimenti

Secondo quanto riferito, la dirigenza dello Sporting Anderlecht ha messo sul mercato quattro giocatori. Il mercato di Bruxelles dovrebbe prendere vita presto.

Il periodo di mercato dello Sporting Anderlecht ha avuto un inizio molto tranquillo. Per ora i Mauve lavorano sul prolungamento contrattuale. Nunzio Ingwanda, Robbie Orr, Majeed Achimeru, ma anche e soprattutto Jan Vertonghen, tornato per una stagione.

Se si prevede che arriveranno presto, lo farà anche l’amministrazione di Bruxelles, secondo quanto riferito Giornaleha stilato una lista di quattro giocatori indesiderati, che sono in vendita.

Tra loro c’è Amadou Diawara, che è stato selezionato per competere alle Olimpiadi per la Guinea. Come vi abbiamo svelato, il centrocampista potrà tornare a Nerbede solo per ritirare le sue cose al rientro da Parigi.

Un elenco in cui troviamo anche Marco Cana, infortunato nel finale di stagione con il Kortrijk. Sotto contratto fino al 2026, il giovane giocatore si sta ancora riprendendo dai suoi problemi fisici. Anche un altro grande talento, Christian Arnstad, che non è riuscito a lasciare il segno all’Anderlecht, potrebbe cercare un nuovo datore di lavoro.

Infine, l’ultimo giocatore in questione è Ishaq Abdul Razzaq. Prestato in prestito al PK Hacken la scorsa stagione, il nigeriano ha giocato raramente e sarebbe dovuto tornare all’Anderlecht solo temporaneamente.