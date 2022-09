US Open: Carlos Alcaraz vince e diventa il più giovane numero uno al mondo nella storia

Questa è l’arrivo di Carlos 1er: nell’arena da tennis più grande del mondo, l’Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz È diventato il giocatore numero 1 più giovane del mondo all’età di 19 anni vincendo gli US Open, il suo primo torneo del Grande Slam, a spese del norvegese Via Casper. Lo spagnolo ha vinto 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3 in 3:20.

Quarto al mondo dopo aver raggiunto Flushing Meadows, è il primo giocatore di età inferiore ai 20 anni a raggiungere la vetta della gerarchia globale. In precedenza, il più giovane N.1 era l’australiano Leighton Hewitt che aveva 20 anni e 9 mesi quando è diventato il numero 1 il 19 novembre 2001.

Ruud (7), 23 anni, che ha giocato la sua prima finale importante a giugno al Roland Garros, lunedì diventerà il numero 2. Può anche diventare N.1 nel caso di cognome.

Questa finale completa un torneo emozionante per lo spagnolo che è diventato il finalista dopo aver trascorso la maggior parte del tempo in campo durante un torneo del Grande Slam per un totale di 23 ore e 40 minuti. Il record precedente era detenuto dal sudafricano Kevin Anderson quando perse in finale a Wimbledon nel 2018 dopo aver trascorso 23:20 in campo.

Alcaraz ha mostrato l’intera gamma del suo talento fisico, tattico e tennistico. Ma il famoso norvegese severo non è stato escluso a garantire lo spettacolo. In diverse occasioni, quasi 24.000 spettatori si sono alzati tra un applauso assordante per un giocatore o per l’altro.

punti incredibili

Nel primo set, Alcaraz ha segnato il primo tempo portandosi in vantaggio per 2-1. In segno di rispetto tra i lottatori, Rudd ha ammesso che la palla era raddoppiata nel suo campo, dando così il punto al suo avversario quando era sotto 4-3.

Mentre Alcaraz sembrava dominare la partita, è stato Roode a prendere il controllo del secondo set prendendo due volte il servizio di Alcaraz.

Il terzo set è iniziato con un break di Alcaraz, ma Rudd ha recuperato per tornare con un pareggio per 2-2.

Sul 4-4 e 30/30, lo spagnolo ha finito sdraiato a pancia in giù – ma per un errore – un nuovo punto eccezionale, attirando una standing ovation che ha fatto tremare le pareti dell’Arthur Ashe Stadium.

I due ragazzi hanno giocato ad un livello di gioco molto alto e i due ragazzi sono entrati nel tiebreak.

Sebbene abbia perso i quattro inning giocati finora dall’inizio del torneo, questa volta Alcaraz ha chiaramente dominato questa partita cruciale.

Nel quarto set, ha preso il servizio di Rudd per l’ultima volta per avanzare 4-2 e mantenere il suo vantaggio fino alla vittoria finale, trasformandola nel suo secondo match point.