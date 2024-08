Prezzi del materiale scolastico: la Francia guadagna punti sul Belgio! (comparativo)

“Un carrello della spesa che costa 500 euro in Belgio, vale 300 euro in Francia”: fare le valigie e fare acquisti oltre frontiera è redditizio anche da Bruxelles!

Ma queste differenze di prezzo non si applicano solo a queste categorie di prodotti. Molti altri ne sono colpiti. Incluso tutto ciò che direttamente o indirettamente è legato alla cancelleria. Ai tempi della scuola eravamo interessati alle differenze di prezzo che si potevano trovare nei negozi della stessa marca. La differenza è che uno è sotto una cupola belga e l’altro è francese.

Abbiamo elencato una trentina di prodotti venduti in Francia e Belgio. È in Carrefour, Intermarche, Fnac, Action o anche Bureau Vallée, un marchio specializzato in cancelleria e forniture per ufficio? Con un solo ordine: prendi prodotti della stessa marca e hai la stessa confezione. 24 matite per 24 matite, 5 colla stick per 5 colla stick, 10 cartucce di inchiostro per 10 cartucce di inchiostro…

Il risultato? È implacabile. La Francia è molto più economica. Se possiamo aspettarci piccole differenze di prezzo dovute all’indicizzazione automatica degli stipendi, in Belgio, che logicamente genera costi aggiuntivi per diversi marchi e che logicamente trasmettono sui prezzi praticati, sembra difficile spiegare la differenza di prezzi.

Prendi questo set di 24 matite di Bic Kids Evolution: vendute a 6,99 in un negozio in Belgio. E in un negozio dello stesso marchio i francesi dovranno pagare solo 2,35 euro. Un aumento di quasi il 200% in Belgio rispetto alla Francia.

Stesso set di 24 matite: 6,99 € in Belgio, contro 2,35 € in Francia! © Dott

Altri esempi? Calcolatrice scientifica Casio FX92. Il suo prezzo è di 24,99 euro qui e di 15,99 euro in Francia. Il prezzo di 6 evidenziatori Stabilo Fluo è di 9,99 € qui e di 4,25 € in Francia. Lo stesso zaino Eastpak è venduto da Bureau Vallée in Belgio a 5€ in più rispetto al sito francese della stessa marca…

Alla fine, durante i nostri test, lo stesso listino di materiale scolastico che costava 102 € in Francia è salito a 166 € qui. Si tratta di una differenza di prezzo di circa il 64%.

Tuttavia, tieni presente che ad essere interessati sono soprattutto i prodotti di marca. Marche Ogni marca segue prezzi relativamente simili. Soprattutto in Carrefour Notate anche che in Action alcuni prodotti sono a volte più costosi in Belgio, a volte meno costosi.

Quando fai acquisti per il prossimo anno scolastico, potrebbe presto diventare interessante pensare di trasferirti in Francia. Soprattutto se non ci limitiamo al solo materiale scolastico. Il costo aggiuntivo associato al maggiore consumo di carburante derivante dal raggiungere il sito troppo rapidamente dovrebbe essere compensato.