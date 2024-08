Presto i nostri smartphone saranno carichi al 100% in meno di 10 minuti

Il marchio cinese Realme promette di poter ricaricare completamente i suoi smartphone in meno di 10 minuti, grazie a un caricabatterie da 300W.

Realme, la terza società sorella di Oppo e OnePlus, è un’azienda cinese che produce smartphone, ma anche caricabatterie. Tuttavia, nello specifico, nel teaser rilasciato dal brand in vista dell’uscita del suo ultimo smartphone, che dovrebbe essere annunciato il 14 agosto e rilasciato il 28 agosto, almeno in Cina, ci offre una ricarica veloce che ci permetterà per ricaricare il tuo smartphone in dieci minuti!

L’annuncio è stato trasmesso sul sito cinese Weibo. Non è la prima volta che Realme propone un caricabatterie che permette di caricare uno smartphone al 100% in poco tempo… tranne che si trattava di una batteria da 4500 mAh in poco più di undici minuti. La capacità dello smartphone è cambiata molto da allora, perché qui parliamo di ricaricare una batteria da 5000 mAh in 10 minuti.

Naturalmente questo processo di ricarica sarà pensato per essere specificatamente compatibile con un futuro smartphone di cui non si conosce ancora il nome. Ma questa impresa potrebbe ripetersi in futuro, soprattutto perché molti altri marchi cinesi, tra cui Xiaomi in prima linea, sono nella mischia. Ha realizzato addirittura un’impresa tecnica molto maggiore, ricaricandosi in cinque minuti con una potenza di 4.500 mAh… tranne che il marchio cinese non è riuscito a commercializzare uno smartphone compatibile.

