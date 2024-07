“Pratiche illegali”: Test-Achats e Unia SNCB minacciano azioni legali

Discriminazione tecnologica

Nel loro comunicato stampa, l’Associazione no-profit per la difesa dei consumatori e l’ex Centro federale per le pari opportunità hanno preso ad esempio il biglietto multisala standard con le sue 10 corse che offriva 3 euro in più allo sportello che sull’app. Per gli stessi biglietti destinati ai minori di 26 anni dovrà essere consentita una differenza di 2 euro. Il duo è anche sorpreso nel vedere alcuni abbonamenti disponibili esclusivamente online.

“I viaggiatori che hanno accesso limitato a uno smartphone o a un computer si ritrovano vulnerabili alla discriminazione. O devono pagare di più oppure semplicemente non possono accedere all’offertaafferma Natalie Deniz, responsabile del servizio di supporto individuale presso Unia.Pertanto, le persone in situazioni precarie subiscono una doppia sanzione. Tuttavia, non esiste alcuna disposizione legale che imponga ai cittadini di avere un abbonamento telefonico o dati. “Manteniamo pratiche illegali lasciando in pace il consumatore.”continuo Jean-Philippe Ducart, Direttore della comunicazione di Test-Achats. Tuttavia, questo divario digitale non è marginale. secondo Secondo gli ultimi dati del Barometro dell’inclusione (2023), il 40% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni è ancora vulnerabile dal punto di vista digitale.

Di fronte a questa situazione, le due associazioni hanno deciso di agire con una sola voce. Nel mese di marzo Unia e Test-Achats hanno contattato per la prima volta la SNCB. Quest’ultima ha risposto due mesi dopo, spiegando che la sua politica dei prezzi era regolata dal suo contratto di gestione, aggiungendo che i biglietti minimi e i prezzi erano influenzati da queste offerte digitali esclusive. L’azienda afferma inoltre che questi prodotti ridurrebbero il rischio di frode e causerebbero meno discussioni con i partecipanti al treno.

“Iperdigitalizzazione della vita sociale”

Gli argomenti sono lontani mille miglia da un test convincente di Achats e Unia. “Queste esclusività digitali costituiscono una discriminazione indiretta. Ciò risponde certamente alla domanda di diversificazione e attrattività, ma le persone più vulnerabili vengono lasciate da parteNatalie lo nega.

Tra l’eliminazione degli sportelli fisici non redditizi e la riduzione dell’orario di lavoro, la SNCB persegue da diversi anni la dinamica della digitalizzazione dei suoi punti vendita, giustificando le sue misure in particolare con “Cambiare le abitudini dei clienti“. Versare IL Membro dell’Unione: “Stiamo spingendo gli utenti a tornare a tutto virtuale, il che rafforza la discriminazione dei prezzi“.

“rimproverare”Eccessiva digitalizzazione della vita sociale“, Jean-Philippe Ducart critica anche l’azienda belga per non aver dato scelta ai consumatori: “Questo aggiornamento presenta molti vantaggi, ma deve essere accompagnato da misure ausiliarie e alternative per i viaggiatori instabili. La SNCB, in quanto azienda pubblica, dovrebbe essere un esempio, ma purtroppo non è così”.

Errore nel contratto di gestione?

Ma la Compagnia Ferroviaria Nazionale può legalmente implementare tariffe differenziate? Se seguiamo il suo contratto di servizio, concluso con lo Stato federale nel dicembre 2022, l’operatore sembra già avere tutti i diritti. Attualmente esistono due tipi di biglietti di trasporto approvati: regolamentati e non regolamentati. In sintesi, nel secondo caso la SNCB beneficia della libertà di vendere determinati prodotti. Pertanto, può modificare i prezzi tra le sue offerte digitali e fisiche.

peccato Il contratto di gestione non è al di sopra della legge. Se il problema risiede in questo accordo, è ancora più preoccupante perché il suo contenuto è stato convalidato dall’autorità di vigilanza.

Tuttavia, sebbene il contratto di gestione consenta di procedere in questo modo, il processo è considerato illegale in Unia e Test-Achats. “La SNCB abusa della sua libertà, Critica Natalie e lo nega. Ciò non solo viola la legislazione vigente, ma viola anche la Carta dei diritti fondamentali della Federazione, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e gli articoli 10 e 11 della Costituzione.Un portavoce dell’Associazione Difesa Consumatori ci critica: “Il contratto di gestione non è al di sopra della legge. Se il problema risiede in questo accordo, è ancora più preoccupante perché il suo contenuto è stato convalidato dall’autorità di vigilanza.“

Contattando la SNCB non desiderate discutere ulteriormente la questione in questo momento. Quindi prezzi discriminatori oppure no? Se l’impresa ferroviaria rimarrà in silenzio entro la fine dell’estate, spetterà al tribunale avere l’ultima parola.