Potrai finalmente dare vita al tuo MacBook con questa app

Immobile e fermo dall’uscita del primo MacBook Pro con questo elemento tre anni fa, verrà finalmente utilizzato il notch. Con NotchNook, il tuo MacBook diventa (quasi) un iPhone.

Su iPhone, Dynamic Island ha rapidamente conquistato il cuore degli utenti. Molto pratico, permette ad esempio di controllare la tua musica mentre sei online, o di vedere in tempo reale lo stato di avanzamento del caricamento della tua storia su Instagram.

Quasi tre anni fa, Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro, dotato dello stesso notch degli iPhone apparsi da allora sui tablet (consentendo Dynamic Island). Il notch, a differenza del tablet, non può interagire con le applicazioni aperte in background.

con Bussare alla tacca, gli sviluppatori di lo-cafe hanno trovato il modo di dare vita al MacBook Pro. Prendi il controllo della tua musica, Trascinare e rilasciare File da condividere, cassetti di archiviazione temporanei per trasferire file… L’app è davvero utile e (finalmente) porta molto interesse sul MacBook Pro. L’unico problema è che costa denaro. Conta su $ 3 al mese per un abbonamento e $ 25 per un pagamento una tantum, che è un prezzo basso da pagare per rivoluzionare l’esperienza dell’utente Mac.

