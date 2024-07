Porta con te il tuo cibo in modo pratico e semplice grazie ai lunch box attualmente in offerta!

Il set di contenitori per il pranzo in vetro Igloo è progettato per una conservazione comoda e igienica degli alimenti. Questo set di 5 contenitori in vetro trasparente, completi di coperchi in plastica senza BPA, sono perfetti per riscaldare, conservare e trasportare i tuoi pasti. Utilizzabili nel microonde, in lavastoviglie e in forno, questi contenitori offrono eccezionale versatilità e facile manutenzione. Inoltre, il tappo di ricambio incluso garantisce una lunga durata. Sarà perfetto per pianificare e conservare i pasti senza compromettere la salute e la durata.

Igluu ​​Lunch Boxes, sono un buon affare? Questa gamma di contenitori per il pranzo è attualmente scontata del -19% al nuovo prezzo basso di 38,95 € invece di 47,95 €. Queste scatole di vetro ermetiche a volte sono piuttosto costose e una buona occasione per approfittarne è l'offerta proposta da Amazon. Quindi, non aspettare oltre per usufruire di questo set da pranzo, che è stato valutato 4,6/5 da oltre 1.815 utenti.

Caratteristiche dei contenitori per il pranzo Igluu ​​in vendita Portapranzo in vetro trasparente Igluu ​​© Amazon Scatole sicure e robuste: Questi contenitori per il pranzo sono adatti al microonde e possono essere facilmente conservati nel frigorifero o nel congelatore. Inoltre, il coperchio a quattro saldature con guarnizione in silicone rimovibile e lavabile consente una scatola completamente ermetica. Ciò eviterà quindi che si verifichino incidenti.

Scatole di alta qualità : Questo set di scatole conserverà il tuo pasto, ma lo proteggerà anche dai batteri esterni grazie al sistema LockTab. Inoltre, il vetro borosilicato e il coperchio in polipropilene senza BPA sono inodore, quindi il tuo cibo avrà esattamente lo stesso sapore che hai preparato.

