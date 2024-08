Più di 200.000 persone hanno presentato una petizione all’Unione Europea per vietare l’interruzione dei giochi per giocatore singolo

La questione della proprietà dei videogiochi viene sollevata regolarmente. Se tutti sono abituati a vedere la fine del monitoraggio dei giochi multiplayer, o addirittura lo spegnimento dei server, molti trovano più difficile immaginare che la parte single-player possa diventare inattiva. Per questo è stata lanciata la petizione.

Il caso più recente è quello che ha interessato The Crew. Infatti, alla fine dello scorso anno, Ubisoft annunciò che i server sarebbero stati chiusi alla fine di marzo 2024. L’editore ha obbedito, con la conseguenza che il gioco è stato rimosso da tutti i negozi. Ma non è tutto, perché dal 1° aprile (e non è uno scherzo), il titolo non potrà più essere lanciato. Pensi di poter ancora suonare da solo? È impossibile, qualunque sia il tuo mezzo, fisico o digitale.

Quando non hai più accesso a ciò per cui hai pagato

La ragione di ciò è il fatto che la modalità giocatore singolo richiede una connessione costante ai server. Il problema è che, a differenza del gioco The Crew free-to-play, è a pagamento. Di conseguenza, chi lo ha acquistato si ritrova con un titolo digitale che non può più leggere o con dischi Blu-ray la cui utilità è simile a quella di un mobile.

Nonostante le proteste, la legge si è pronunciata a favore dell’editore. Perché? Semplicemente perché vende la licenza d’esercizio e non la proprietà del gioco, quindi lo studio resta libero di apportare modifiche al suo titolo (che potrebbe anche essere vantaggioso) o ritirare il gioco dal mercato (per vari motivi, a cominciare dalle licenze utilizzate). . O il suo onere sulle infrastrutture.

Iniziativa di Mwatana per spostare le linee

In risposta, Iniziativa dei cittadini europei È stato lanciato. L’obiettivo è raccogliere un milione di firme entro il 31 luglio 2025 da sottoporre alla Commissione Europea. Per ricevere informazioni è inoltre necessario raggiungere un determinato minimo in almeno sette paesi dell’UE. Finora solo la Finlandia ha varcato questa soglia. Al momento in cui scrivo, la petizione contava 212.344 firme.

Per essere chiari, non si intende entrare in conflitto con il sistema delle licenze. Soprattutto, cerca di imporre agli editori”Impegno a partire [les] I videogiochi sono in uno stato funzionale (giocabile).“Insomma, l’idea è quella di fare in modo che, qualora i server venissero tagliati, gli sviluppatori possano mettere insieme una soluzione per dare la possibilità a tutte le persone che hanno investito nel titolo di poter continuare a sfruttarne l’unica parte.

Numerosi trattati e articoli giuridici sono stati proposti a sostegno della richiesta, tra cui: Articolo 17 Capo 1 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questo dice: “Ogni individuo ha diritto alla proprietà, all’uso, alla disposizione e all’eredità dei beni che ha legittimamente acquisito. Nessuno può essere privato dei suoi beni, se non per ragioni di interesse pubblico, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge. in modo tempestivo e dietro compenso.” L’uso della proprietà può essere regolato dalla legge nella misura necessaria per l’interesse pubblico. Resta da vedere se la petizione raggiungerà il suo obiettivo e, in tal caso, cosa tirerà fuori la Commissione europea.

