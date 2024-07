Piloti e controllori del traffico aereo… Come migliaia di appassionati hanno ricreato completamente il volo virtuale

I membri dell’International Virtual Aviation Organization (IVAO) spingono al limite il realismo della simulazione di volo. Qualifiche, procedure, ore di volo. Niente è lasciato al caso. Spiegazioni con questi appassionati di aviazione virtuale.

Mentre quello Simulatore di volo Microsoft 2024 – che verrà svelato poco a poco – promette una full immersion per i suoi futuri giocatori, e alcuni non hanno aspettato il suo annuncio per spingere al massimo la simulazione atmosferica. Più vicino alla realtà.

Questa ricerca di dettagli, membri dell’International Virtual Aviation Organization (disponibileLa conosco bene. Da oltre 25 anni esercitano l’attività di piloti e controllori del traffico aereo sulle migliori licenze di volo presenti sul mercato (Simulatore di volo Microsoft, Piano X E persino Impostazione 3D).

La torre di controllo dell’aeroporto Chopin di Varsavia (Polonia), in Microsoft Flight Simulator. – Scenari statici/Flightsim.to

“In un certo senso è uno specchio della società”, afferma Aurelien, 38 anni, a capo del dipartimento francese di IVAO da gennaio. “L’organizzazione mira a fornire agli appassionati di simulazione di volo un ambiente altamente realistico.”

“Questo ambiente comprende servizi di controllo del traffico aereo in tempo reale, tutte le informazioni relative alle condizioni di volo, la formazione dei piloti di linea in formazione, gli osservatori del cielo, Una serie di eventi Comunità”, continua l’appassionato di aviazione.

Tutto in un gioco, ovviamente. Anche se cambia – qui – in lontananza. “L’obiettivo è spingere il realismo al massimo”, spiega Aurelian, che possiede una licenza di pilota privato (PPL) da quando aveva 17 anni nella “vita reale”.

“Qualifiche” per lo sviluppo

Ma a IVAO “ci rivolgiamo a un pubblico abbastanza ampio”, mette in prospettiva Elodie, che gestisce il dipartimento di francese con Aurélien. “Là Far bollire a fuoco basso (I giocatori sono abituati alla simulazione, Nota dell’editore) che sono lì per rilassarsi e altri che vogliono godersi un’esperienza di volo realistica.”

Non era previsto che la 35enne web project manager si immergesse nell’interessante mondo dell’aviazione virtuale. Lo stesso vale per alcuni dei 3.250 membri della sezione francese dell’IVAO.

A livello internazionale è stata creata l’IVAO Nell’anno 1998, conta più di 250.000 membri e tante sezioni quanti sono i paesi del mondo, con un’età minima di 13 anni. “L’ingresso è gratuito e puoi iniziare a volare all’interno dell’organizzazione senza ore di volo”, aggiunge Elodie “Ma per avanzare lì, devi superare le qualifiche”.

Aeroporto di Narita (Giappone) in Microsoft Flight Simulator. – Scenari statici/Flightsim.to

Le “qualifiche” consentono ai membri dell’organizzazione di diventare controllori del traffico aereo o piloti virtuali. Sono previsti diversi livelli, tutti condizionati al superamento di un questionario a scelta multipla (spesso in inglese) e di una (o più) prove pratiche.

“Ci vogliono investimenti, ma in fin dei conti non si può diventare pilota o controllore del traffico aereo senza qualifica, queste sono alcune responsabilità”, spiega Aurelien, il cui padre è un pilota dell’Air France.

A Far bollire a fuoco basso Chi sogna? Pilota d’aviazione Virtualmente è possibile ottenere la licenza di “Pilota Privato” (chiamata “PP” in IVAO) dopo 50 ore di volo online. Seguirà il conseguimento della qualifica di “Pilota Privato Superiore” (SPP) dopo 100 ore di volo su simulatore. Ciò equivale all’abilitazione IR-ME (che consente al titolare di viaggiare in qualsiasi parte del mondo).

I più esperti possono provare a sostenere l’esame di Pilota Commerciale (CP), che è una sorta di Licenza di Pilota di Linea (ATPL), ma riservata a IVAO, di 200 ore di volo virtuali. Un pezzo infernale.

Formazione sulla “vita reale”.

Controller del cielo virtuale Nemmeno loro sono stati trascurati. Ci sono tre qualifiche principali nella sezione francese di IVAO. ADC, Licenza di Controller di Aeroporto (pista e taxiways), disponibile per un minimo di 50 ore online come controllore. APC, test per diventare Controllore di Volo di Avvicinamento (100 ore). e ACC, abilitante a diventare “Controllore del traffico aereo regionale” (200 ore).

“Cerchiamo di avvicinarci il più possibile alle normative applicabili nella vita reale”, sottolinea Elodie. “Abbiamo un ampio database che viene aggiornato regolarmente e ovviamente non tutto può essere come nella vita reale, ci sono modifiche al gioco.”

Un Dash 8-Q400 della Qantas australiana, qui al terminal dell’aeroporto di Melbourne (Microsoft Flight Simulator). – Scenari statici/Flightsim.to

COSÌ, Se un metro Il report di monitoraggio meteo per aeroporti e scali viene aggiornato “ogni 30 minuti” in automatico. Le SID/STARS/AIRACS (procedure di volo) sono “mensili”.

“Ci sono alcune persone che si addestrano con i membri IVAO per ottenere qualifiche nella vita reale, in particolare futuri controllori del traffico aereo”, afferma Aurelian. “È qui che la simulazione entra in gioco.”

Ma al di là di questo contributo concreto, Elodie e Aurélien vogliono evidenziare il lato umano di una tale organizzazione. «C’è di più nella vita, immersione totale, comunichiamo con persone reali e non con l’intelligenza artificiale», specifica il primo. “Gente che vola Simulatore di volo MicrosoftAd esempio, partecipano spesso a discussioni secondarie su Discord. Il che promuove l’inclusività”, conclude Aureliano.

Decano del settore della simulazione di volo e delle reti di traffico aereo virtuale, IVAO è uno dei due principali enti con VATSIM (Virtual Air Traffic Flight Simulation Network) per fornire questo tipo di servizio nelle simulazioni di volo.