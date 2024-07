Piangere allo scandalo della scherma alle Olimpiadi del 2024: “Ferma la mia carriera. Come posso tornare quando gli arbitri mi uccidono di continuo?”

Evenpoel Campione delle Prove Olimpiche e Medaglia di Bronzo Fan Art: Foto storiche del podio belga alle Olimpiadi del 2024 (Video)

Dopo aver insultato l’arbitro, il georgiano ha sfogato la sua rabbia in conferenza stampa. “Sono le Olimpiadi e non controllano nemmeno bene il video. Non posso tornare indietro, interrompo la mia carriera, è finita. La mia carriera è finita, come faccio a tornare quando gli arbitri mi uccidono in continuazione? Non posso vincere, è impossibile perché c’è corruzione. Esso (il giudizio) non si avvera nemmeno, è la mia vita. “Gioco per questo da 21 anni e lei mi governa come se non fossi nessuno.” Ha annunciato l’atleta, hanno informato i nostri colleghi di RMC Sport.

Poi Sandro Bazadze ha raccontato il suo scambio muscolare con l’arbitro. “Quando le ho chiesto: “Spiegamelo”, si è girata e se n’è andata. corretto ? Dov’è la giustizia? L’atleta parla dei suoi ultimi Giochi di Tokyo, dove ha subito anche dei danni, dice. “Cosa posso dire? Questa è la seconda volta consecutiva che sono uno dei candidati al concorso. L’ultima volta a Tokyo, in semifinale, mi hanno ucciso. E adesso…”

Per concludere la sua petizione, il georgiano ha spiegato che le Olimpiadi di Parigi non hanno avuto alcuna colpa: “Non critico l’organizzazione delle partite, critico la scherma. L’organizzazione è incredibile, è un posto fantastico e sono venuto per vincere. “Mi aspetto giudici onesti e concorrenti onesti ai Giochi Olimpici.”