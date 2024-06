Piaga della sanità pubblica: quattro industrie responsabili di 2,7 milioni di morti in Europa secondo l’OMS – LINFO.re

Queste industrie da sole causano 2,7 milioni di morti ogni anno, quasi un quarto di tutti i decessi nella regione.

A’Organizzazione sanitaria globale (Organizzazione Mondiale della Sanità) lancia l’allarme: le industrie del tabacco, degli alimenti ultra-processati, dei combustibili fossili e dell’alcol sono responsabili di un numero sconcertante di morti. Morti in Europa : 2,7 milioni. Questo numero equivale a 7.000 decessi al giorno nella regione europea dell’OMS, che comprende 53 paesi in Europa e Asia centrale.

I colossi di questi settori, spinti dal profitto, non esitano a utilizzare tattiche di marketing aggressive e fuorvianti per promuovere i loro prodotti. Questi spesso prendono di mira i gruppi di popolazione più vulnerabili. Esaltano i vantaggi illusori dei loro prodotti e minimizzano i rischi sostenuti dai consumatori. Inoltre, non esitano a intervenire negli sforzi di sanità pubblica volti a contrastare le malattie croniche.

secondo’OMSLe conseguenze di queste pratiche sono devastanti. Alimentano le disuguaglianze sanitarie e contribuiscono all’aumento di malattie come il cancro, le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie croniche e il diabete. Questi parassiti, che già colpiscono fortemente la popolazione, ostacolano notevolmente gli sforzi di prevenzione delle autorità sanitarie.

