Perché probabilmente lavi così spesso i tuoi vestiti?

nel mezzo Gesti quotidiani È diventata una risposta alla protezione dell’ambiente e la questione della lavatrice viene raramente presa in considerazione. E con una buona ragione, secondo un team di scienziati svedesi: la paura di essere giudicati e considerati sporchi se non si lavano i vestiti dopo averli indossati una volta.

Nel loro studio menzionato I nostri colleghi del quotidiano britannico Guardiano, Studiosi Università della Tecnologia di Chalmers Rivela che questo sentimento porta a un uso eccessivo, anche tra le persone più preoccupate per la propria impronta di carbonio.

Quando i ricercatori hanno chiesto Campione rappresentativo di 2000 persone Per riporre un po’ gli elettrodomestici e ridurne il numero, la paura di essere percepiti come sporchi domina largamente il senso di colpa ambientale.

“Lo studio lo dimostra Più siamo sensibili a ciò che costituisce disgusto, più diventiamo disgustati; Indipendentemente dal nostro desiderio di lavorare per l’ambiente”, sottolinea Erik Klint, uno degli autori dello studio. La lavatrice viene raramente presa in considerazione, nonostante il suo consumo di acqua ed energia.

La famiglia avvia da 4 a 5 macchine a settimana

E così concludono gli autori dello studio Rischio di rifiuto da parte degli altri Domina intenzioni più astratte, come le emissioni di anidride carbonica.

In Europa, la famiglia media utilizza da quattro a cinque macchine a settimana. Questo numero è rimasto più o meno lo stesso per 20 anni, ma la capacità del cestello della lavatrice è aumentata. secondo Un rapporto commissionato dall’Agenzia francese per l’Ambiente e dal Dipartimento dell’Energia, Nel 2015 il 64% delle lavatrici aveva una capacità di 6 kg di bucato, rispetto al 6% nel 2004. A ciò si aggiunge il fatto che i vestiti lavati meno spesso dureranno più a lungo.

secondo Eric ClintQuesta paura dell’esclusione sociale non è stata indagata. “Nei paesi occidentali, le persone sono abituate a lavare vestiti che gli altri considerano puliti”, dice, citando un altro studio in cui i partecipanti hanno ridotto il numero di elettrodomestici senza che nessuno se ne accorgesse.

