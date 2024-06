Per questi ottantenni la salute non ha limiti di età!

Ogni anno l’iniziativa, lanciata dalla Sherbrooke Alliance for Healthy Youth, fornisce circa un centinaio di biciclette e caschi a bambini provenienti da contesti svantaggiati. Questa è la seconda volta che gli otto ciclisti si uniscono al movimento per promuoverlo e raccogliere fondi.

Formato da un gruppo di amici da circa vent’anni, il Club ciclistico Les Côteux vuole dimostrare che l’età è solo un numero quando si tratta di mantenersi in forma con l’avanzare dell’età e di promuovere abitudini di vita sane fin dalla tenera età.

“Si tratta davvero di poter partecipare a un gruppo, divertirci e farlo in modo sicuro. A 80 anni possiamo ancora essere attivi e quest’anno lo stiamo facendo davvero per restituire e assicurarci che le persone possano farlo. donare biciclette ai giovani”, ha spiegato Pierre Bedard, membro del gruppo Nelle scuole e nei centri per la prima infanzia (CPE).”

Vedi il resoconto di Dominique Côté nel video corrispondente.

Inoltre, la scorsa primavera, 173 biciclette ricondizionate da volontari sono state donate ai giovani residenti di Sherbrooke, ovvero a 159 studenti delle scuole primarie e secondarie, e poi a 14 bambini del CTE.

“Siamo molto felici di poter contribuire a ripagare tutto questo. Vogliamo dimostrare che se facciamo esercizio possiamo essere più in forma, andare meno in ospedale e vedere meno i medici. -Serge Lemay, membro del club e volontario Ritira la tua bicicletta.

La squadra ciclistica è composta da Daniel Roy, 86 anni, Norman Turgeon, 83 anni, Pierre Bedard, 82 anni, Lionel Chartier, 82 anni, Richard Larose, 81 anni, Serge Lemay, 81 anni, Jean. Matton, 81 anni e Gerard Bedard, 80 anni.

La partita si è giocata lunedì alle 10 davanti alla Microbrasserie Siboire nel centro di Sherbrooke. Il proprietario, Pierre-Olivier Boilly, lui stesso un grande appassionato di ciclismo, è rimasto molto colpito nel vedere l’energia di ogni membro del club.

“Conosco persone che hanno la metà dei loro anni e che hanno la metà dell’energia che hanno. Sono davvero stimolanti, quindi abbiamo voluto aiutarli nel loro viaggio”, ha sottolineato, offrendo loro rinfreschi e spuntini al loro ritorno.

Toccato, Serge Lemay riconosce l’importanza di offrire ai bambini l’opportunità di apprendere l’attività fisica e da diversi anni ripara volontariamente le biciclette ricevute in donazione. “È davvero bello essere coinvolti, soprattutto quando lo siamo [vélos] Questo ci fa capire quanto questo sia importante”.

