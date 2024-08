Perché il nuovo editor di foto di Google è preoccupante?

In pochi secondi, le normali foto possono essere completamente modificate. Immagini innocue possono essere trasformate in rappresentazioni di incidenti stradali o scene drammatiche.

Google Pixel 9 è stato ufficialmente rilasciato sul mercato. Questo smartphone presenta tutta una serie di nuove tecnologie, tra cui una che attira particolarmente l’attenzione. Questo strumento, chiamato Reimagine, ti consente di ritoccare le foto con una facilità allarmante. Per i possessori di Pixel 9, è sufficiente selezionare un’area nella foto e inserire letteralmente ciò che desiderano aggiungere o modificare (nota che questa funzione non funziona con le persone nella foto).

Ma lo strumento di “reimmaginazione” è preoccupante. Per una buona ragione, è possibile modificare l’intera storia fotografica in pochi secondi/minuti. Media Bordo Quindi mi sono immerso in un esperimento utilizzando lo strumento Reimagine di Pixel 9.

I media americani hanno potuto aggiungere alle immagini ordinarie: teli bianchi macchiati di sangue che coprono cadaveri, un elicottero in fiamme o addirittura inondazioni. Allo stesso modo, i media americani sono riusciti a creare la scena di un incidente stradale su una semplice immagine della strada. Chris Welch, giornalista di The Verge, ne ha condiviso alcuni esempi Discussioni.

Ma lo strumento Reimagining potrebbe essere utilizzato per scopi più preoccupanti. In una semplice foto di una giovane donna seduta sul pavimento, The Verge è riuscito ad aggiungere una siringa, una bottiglia di alcol e tracce di cocaina.

Come capirai, lo strumento Reimagining apre le porte a un gran numero di abusi. Soprattutto perché gli elementi aggiunti all’immagine sono coerenti con illuminazione, ombre e prospettive, come sottolinea The Verge.

Certo, Google ha già messo in atto delle restrizioni per evitare queste violazioni, ma a The Verge è bastato usare alcune parole specifiche per aggirarle. Inoltre, le immagini ritoccate da Reimagine non mostrano alcuna indicazione di essere state modificate.

In un futuro relativamente prossimo, la distinzione tra realtà e fantasia potrebbe diventare molto complessa…

