Secondo quanto riferito, Apple sta valutando la possibilità di creare un gestore di password interno

L’indescrivibile Mark Gurman di Bloomberg ha fatto una nuova previsione: Apple sta preparando un vero e proprio gestore di password.

Once non esiste più, e Mark Gurman non solo ha appena fatto una previsione sul nuovo marchio Apple nella sua newsletter, ma in un articolo che parla accuratamente di… Bloomberg. Ancora una volta, la fonte è un po’ vaga: “Secondo persone che hanno familiarità con la situazione”Ma la previsione è molto accurata. Il 10 giugno, durante la WWDC, Apple introdurrà un vero e proprio gestore di password degno di questo nome.

Il gestore password in questione dovrebbe essere disponibile non solo su Mac e iPhone, ma su tutti i dispositivi del brand, anche l’Apple Vision Pro, e lo farà grazie al “keychain” (o portachiavi) di iCloud, che finora è solo un vago equivalente di un manager. Password “fatte in casa”, con funzionalità molto limitate.

Ricordiamo che questa resta una previsione, e anche se sembra alquanto attendibile, non è del tutto impossibile che qualcosa del genere non venga annunciato il 10 giugno.

