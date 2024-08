Perché gli italiani gesticolano così tanto?

Lo sanno tutti: gli italiani gesticolano quando parlano, e ora i dettagli di questo fenomeno nazionale sono stati studiati dall’Università di Lund in Svezia.

Quando parliamo muoviamo le mani più di 40 volte al minuto, con 22 gesti ogni 100 parole. Questo è il doppio dello svedese medio, che ne fa solo 11 ogni 100 parole. Sembra che ci sia la percezione costante che ciò che diciamo noi italiani aggiunga intensità – e un tocco un po’ drammatico.

Per spiegare il risultato del loro studio, i ricercatori svedesi hanno studiato le migliori figure del mondo dello spettacolo italiano, come l’attrice Sophia Loren, Don Vito Corleone, il Padrino e altri personaggi. Oppure il duo comico Totò e Peppinoche hanno strumentalizzato i gesti al servizio della loro arte. Gli stranieri sono sempre un po’ scioccati, e talvolta affascinati, dall’integrazione e dal parlare “Lingua e mani dalla finezza invidiabile”.

“Non sappiamo farne a meno”

Alcuni anni fa, Il New York Times Gli ha dedicato un articoloCon una serie di disegni di gesti classici “Italiano medio”, Con il loro significato: girare il dito contro la guancia significa quello “Padella”, Ma solo nel contesto del cibo; Alzare i palmi delle mani ai lati del corpo e dire “Cosa posso fare?” ; Toccando la tempia con il dito indice si chiarirà un oggetto o una persona “pazzo” ; Oppure descrivi cerchi con la mano aperta, le dita rivolte verso il basso, per trasmettere l’idea di imbrogli, dove tutti aiutano con entrambe le mani.

Ma perché siamo così agitati? Perché gli svedesi si capiscono così bene senza gesti di cui non possiamo fare a meno?

Secondo il direttore della rivista americana gesto, Secondo Adam Kendon tutti questi gesti sono diventati necessari per comprendere gli altri in luoghi affollati e rumorosi e per attirare l’attenzione a distanza.

Per alcuni storici si trattava di un metodo di comunicazione secondario durante i periodi di occupazione spagnola, austriaca e francese dal XIV secolo in poi.e Secolo: Comunicando solo a gesti, era facile essere fraintesi dagli invasori. Nabo il filosofo