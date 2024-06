Elon Musk, un famoso imprenditore visionario, ha da tempo stupito il mondo con le sue innovazioni pionieristiche nel campo delle auto elettriche, dell’energia solare e dell’esplorazione spaziale. Tra le sue ambizioni più audaci c’è il progetto di colonizzazione Marte, La sua azienda lo trasporta SpaceX. L’iniziativa mira a stabilire una presenza umana sostenibile sul Pianeta Rosso, un obiettivo che secondo Musk potrebbe essere raggiunto entro i prossimi dieci o vent’anni. Il sogno di Musk di inviare uomini su Marte è illustrato da un film d’animazione di cinque minuti presentato da SpaceX, che mostra un volo con equipaggio a bordo del razzo. Astronave.

Ma un recente studio condotto dall’University College di Londra (Champions League) Potrebbe mettere a repentaglio questi piani ambiziosi. La ricerca ha scoperto che le condizioni spaziali, inclusa la microgravità e le radiazioni galattiche, influenzano negativamente la struttura dei reni degli astronauti, con segni di restringimento osservati dopo meno di un mese nello spazio. Questi risultati sollevano grandi preoccupazioni sulla fattibilità di missioni umane a lungo termine su Marte.

I ricercatori hanno studiato campioni provenienti da più di 40 missioni spaziali che includevano esseri umani e topi, e hanno scoperto che i reni subiscono una trasformazione significativa sotto l’influenza delle condizioni spaziali. IL Dottor Keith Siu, Il primo autore dello studio e ricercatore del London Tube Centre, con sede nel Dipartimento di Nefrologia dell’University College di Londra, ha sottolineato che i problemi renali come i calcoli renali sono già un problema di salute comune durante le missioni spaziali brevi. L’estensione di queste missioni, come quelle previste per Marte, aggrava questi rischi.

Di fronte a queste sfide, gli scienziati non hanno escluso la possibilità di inviare future missioni su Marte, ma hanno insistito sulla necessità di sviluppare procedure di protezione renale per evitare gravi danni agli astronauti. Tra le soluzioni allo studio ci sono l’introduzione di metodi di recupero a bordo di veicoli spaziali, come macchine per la dialisi, e la ricerca di nuovi metodi tecnologici o farmaceutici per mitigare gli effetti delle radiazioni.

Sig Stefano WalshL’autore principale dello studio ha inoltre sottolineato l’importanza dei reni nella pianificazione delle missioni spaziali. Secondo lui è essenziale esplorare ulteriormente la biologia renale per sviluppare misure che possano supportare i viaggi spaziali per periodi prolungati, soprattutto perché i reni mostrano segni di danni da radiazioni in tarda età, spesso quando è già troppo tardi per prevenire l’insufficienza renale.

L’impatto di queste scoperte sarà probabilmente enorme. Se le soluzioni non verranno trovate e implementate, il progetto di colonizzazione di Marte potrebbe vedere un calo significativo delle sue possibilità di successo, ponendo un serio dilemma per SpaceX e il suo fondatore. Gli sforzi di Musk per rivoluzionare i viaggi spaziali potrebbero incontrare un grosso ostacolo, mettendo in discussione la fattibilità a lungo termine del suo progetto più costoso.