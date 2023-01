In un momento in cui sempre più principi sposano pastori – e le principesse sposano pastori! -, i matrimoni all’interno di Gotha sono diventati sempre più rari. La prole di due figli di Louis-Philippe, la prossima estate, sarà l’eccezione alla regola.

Discendente diretto di Roberto I, duca di Parma, e lui stesso pronipote del re Carlo X di Francia da sua madre Louise d’Artois, anche il principe Amaury de Bourbon-Parme aveva origini da Orléans attraverso la sua bisnonna. Danimarca, figlia del duca di Chartres, pronipote di Luigi Filippo I. Suo padre, il principe Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, era molto attivo negli ambienti reali, uno degli organizzatori della cerimonia ufficiale per il ritorno del Cuore di Luigi XVII a Saint-Denis, l’8 giugno 2004. Amaury, nato il 30 ottobre 1991 aveva allora solo 12 anni, ma fu lui ad avere l’imponente onore di portare l’urna all’altare.

Amaury ha incontrato Pelagie al castello di Sully

Da allora, il giovane principe si è laureato in gestione alberghiera presso l’Istituto Glion di Montreux. Ha poi collaborato con l’Hyatt Hotels Group, prima di dedicarsi alle nuove tecnologie, tra India e Stati Uniti. Dal 2018 è Vicepresidente responsabile dello sviluppo internazionale presso Sun Group Global, che opera in settori come la gestione degli asset e delle risorse naturali, le infrastrutture verdi e l’elettronica strategica. Nel 2022 candidarsi alle elezioni legislative, nel 2° collegio elettorale dell’Orne, all’insegna del RIMBORSO! Concerto di Eric Zemmour. Ha ottenuto solo il 3,91% dei voti.

Amaury de Bourbon-Parme e Pélagie de Mac Mahon alle nozze del principe e della principessa Joachim Murat a Invalides, 22 ottobre 2022. © Davide Mai

Amory conobbe la sua fidanzata, Pélagie de Mac Mahon, grazie ad amici comuni, durante il suo soggiorno al castello di Sully, in Saône-et-Loire, la casa ancestrale della giovane ragazza. Li abbiamo visti insieme, soprattutto durante il matrimonio del principe Joachim e della principessa Yamcine Murad, agli Invalides, il 22 ottobre 2022.

I Mac Mahon discendono dagli antichi re d’Irlanda

La sorella di Maurice, Mary Patrick Backus Humphrey de Mac-Mahon, quinto duca di Magenta, vi nacque il 24 giugno 1990. I Mac-Mahon – “figli di Boh” in gaelico – discendono dagli antichi re d’Irlanda. Un ramo della famiglia si stabilì in Borgogna alla fine del XVII secolo. Si distinse particolarmente nella persona del maresciallo Patrice, conte di Mac Mahon, nominato da Napoleone III, duca di Magenta, e secondo presidente della Terza Repubblica, dal 1873 al 1879. Suo figlio, Marie-Armand Patrice, sposò nel 1896 con Marguerite d’Orléans, sorella di Marie, bisnonna di Amaury. Titolare di un MBA presso l’Università di Città del Capo, Sud Africa, Pelagie è attualmente direttore di una società di consulenza gestionale con sede a Londra. Il matrimonio dovrebbe svolgersi a Otton, durante l’estate del 2023…