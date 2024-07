Perché Booking è stata condannata a una multa enorme di 413 milioni di euro?

Booking “ha abusato della sua posizione dominante” “imponendo un certo numero di condizioni commerciali sleali agli hotel spagnoli”, ha spiegato la CNMC in un comunicato stampa. In questo modo, ha aggiunto, la piattaforma ha impedito “la concorrenza di altre agenzie di viaggio online” come intermediari “per la prenotazione di hotel nel Paese”, il che costituisce una violazione del diritto europeo.

Ciò ha portato l’organizzazione a imporre due multe del valore di 206,6 milioni di euro ciascuna, una per condizioni ingiuste imposte agli hotel e l’altra per restrizioni imposte ad altre agenzie di viaggio.

“La sanzione totale ammonta a 413,2 milioni di euro”, ha sottolineato la CNMC nel suo comunicato stampa, spiegando di aver collegato questa multa a “un certo numero di obblighi” per garantire che queste pratiche “non continuino” e “non continuino” in futuro. “.

La stessa piattaforma olandese di prenotazione alberghiera ha annunciato l’apertura di questa indagine a febbraio, due settimane prima dell’entrata in vigore della legge europea sui mercati digitali (DMA).

La DMA, entrata in vigore il 7 marzo, mira ad aumentare la concorrenza attraverso una serie di misure a cui le aziende digitali devono attenersi. Le piattaforme soggette alla legge sono quelle che forniscono un servizio a più di 45 milioni di utenti attivi mensili nell’UE e a più di 10.000 utenti aziendali attivi annuali nell’Unione.

Anche le aziende digitali con un fatturato annuo nell’UE di almeno 7,5 miliardi di euro o una capitalizzazione di mercato superiore a 75 miliardi di euro sono soggette a queste nuove restrizioni.