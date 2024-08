Notizie JVTech Elon Musk cerca nuovi volti per Tesla e promette uno stipendio da 241.000 euro nel lavoro a distanza Condividere:









Tesla, il marchio automobilistico di Elon Musk, ha recentemente annunciato nuove opportunità di lavoro per lavorare in remoto da qualsiasi parte del mondo. Sembra che questa pratica, già in atto durante la pandemia, faccia ora parte della strategia dell’azienda.

Stipendi interessanti e condizioni di lavoro adeguate Come capirai dal titolo di questo articolo, Le offerte di Tesla includono non solo la possibilità di lavorare da remoto, ma anche salari competitivi ed eccellenti condizioni di lavoro. Tra le posizioni disponibili, la posizione di Ingegnere Capo offre uno stipendio fino a $ 270.000 all’anno – circa € 241.000. Oltre ai lavori da remoto, Tesla ha annunciato che li sta cercando Personale per testare e addestrare robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale . Queste posizioni offrono uno stipendio di oltre 6.000 euro, ma richiedono il rispetto di una serie di criteri specifici. Una delle posizioni di più alto livello è quella di Ingegnere Senior, che richiede una significativa esperienza nella gestione di sistemi elettrici e ottici. I candidati devono avere almeno 5 anni di esperienza nel funzionamento o nei test delle prestazioni di sistemi energetici su larga scala, come i sistemi fotovoltaici e di accumulo. Competenze tecniche di base Oltre all’esperienza, i candidati devono averla Le seguenti competenze : Competenza nel collaudo di trasformatori e apparecchiature terminali.

Conoscenza dei protocolli SCADA come DNP3, GOOSE e Modbus.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux, nonché esperienza nella gestione di hardware come relè, contatori e switch Ethernet gestiti.

Il modo di lavorare per questi lavori è completamente remoto, offrendo la possibilità di lavorare da qualsiasi parte del mondo. La disponibilità dei viaggi viene comunque pianificata in base alle esigenze del progetto. Tesla offre uno stipendio annuo che varia da $ 79.200 a $ 270.000, a seconda della posizione e dell'esperienza del candidato.. Le persone interessate a queste offerte di lavoro a distanza possono rivolgersi a Sito ufficiale Tesla e fai domanda per il lavoro che meglio corrisponde al tuo profilo. La retribuzione e i benefit saranno determinati in base alla posizione e all'esperienza del candidato, come descritto nell'offerta.