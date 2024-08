Perché Angèle scuote ancora una volta i social network?

Icona di stile

Con la sua bella voce chiara e le canzoni con un tocco pop e una melodia impegnata, Angel si è affermata come un nuovo tipo di Vanessa Paradis nel cuore dei suoi fan. Il suo look, le sue acconciature e persino il suo cane sono l’occasione per mostrare le nuove tendenze.

Perché lo adoriamo? Perché è stupenda con una tuta ampia e ispida così come con un abito Chanel Haute Couture (di cui è musa ispiratrice dal 2020). Incarna tutto ciò a cui aspirano i giovani: un look fantastico che appare nell’abbigliamento sportivo, anche nelle giornate difficili, senza trucco e senza tante storie. Ma il look può essere ottenuto anche con abiti super carini dentro e fuori dalle passerelle Settimane della moda. Aspetto autentico ma accessibile e ha un presunto stile belga. Tutto è una scusa per inserirla nei nostri algoritmi e la sua recente apparizione pubblica non fa eccezione alla regola.

Copia l’approccio all’infinito

Forse non eri davanti alla TV la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, ma ne avrai sicuramente sentito parlare. Mentre l’artista Kavinsky suonava la sua cover della canzone “ Chiamata notturna » Sul palco, a metà della canzone, abbiamo visto apparire il cantante belga, canticchiando: “ C’è qualcosa dentro di te che è difficile da spiegare. » Ondeggia il suo abito nero, i suoi capelli corti anni ’30 e il suo trucco come un gatto… un momento pieno di suspense che gli appassionati di musica ricorderanno per molto tempo.

Cosa ha affascinato le reti? La sua silhouette alta, l’andatura ondeggiante e il modo di muoversi sul palco sono eleganti e delicati. Questo approccio viene ora riprodotto all’infinito su TikTok e Instagram. Nei videoclip si notano giovani donne e uomini che imitano l’ingresso sul palco del 28enne artista belga. Questo fenomeno non è sfuggito al contributore principale, che non ha esitato a commentare alcuni di questi video. Infatti, Angel ha lasciato una piccola emoji circondata da cuori nei commenti sotto il video in cui vediamo l’attrice Clara Lloris camminare per le strade di Bruxelles nei panni di Angel durante la cerimonia di chiusura. Possiamo leggere anche nella didascalia del suo video: “ Come mi muovo a Bruxelles da quando ho visto Angel alle Olimpiadi Il video ha ricevuto 1,7 milioni di visualizzazioni da quando è stato pubblicato quattro giorni fa. READ Daniela Pripeluk lascia RTBF: 'Si vive solo una volta' | Televisione