Per una buona videocamera a un prezzo conveniente, scegli…

Punti forti Qualità complessiva dell’immagine per questo tipo di dispositivo.



Funzionamento autonomo semplice.



Dimensioni ridotte.



Funzioni creative efficaci.



Funzioni di tracciamento e stabilizzazione efficaci.



Ecosistema completo di accessori.



Buon ambiente di lavoro generale.



Buone finiture.



App personalizzata ben progettata.

Punti deboli Sensibilità aumentata e prestazioni carenti.



Rumore che appare rapidamente.



Modalità manuale solo con app.



Moiré colorato.



Non esiste un sistema di montaggio standard.



Non c’è trasmissione in diretta.



Autofocus continuo che può essere difficile.



In alcuni casi il movimento della navicella può essere più fluido.



La modalità di monitoraggio non è disponibile nella massima qualità.



Il record D non è supportato.



Cattura del suono perfetta.



Batteria non rimovibile.

Osmo Pocket mette in mostra tutto il know-how di DJI. Focus sulla tecnologia in senso letterale e figurato. Il dispositivo è impressionante. DJI non solo offre una buona resa delle immagini, ma aggiunge anche una serie di funzionalità ben implementate, pur contenendo i difetti della fotocamera. Osmo Pocket apre così la cattura video a un vasto pubblico e piacerà anche ai meno esperti grazie alla sua maneggevolezza e alle dimensioni ridotte.