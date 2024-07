Per rinfrescare le nostre città, gli scienziati hanno trovato un modo più efficace della rivegetazione!

Nell’estate del 2018 a Londra faceva molto caldo. troppo caldo. Queste le temperature in questo periodo riportate dai ricercatoriUniversity College London (Regno Unito) per eseguire un modello climatico urbano 3D volto a testare gli impatti di diversi sistemi di gestione del clima. CaloreCalore Nella Grande Londra. Perché con il riscaldamento globale queste temperature diventeranno comuni e dovremo imparare a moderarle nelle nostre città per evitare disagi e, soprattutto, aumento della mortalità.

Tetti bianchi per abbassare la temperatura delle nostre città

Pannelli solari accesi TettiTettiOppure tetti verdi o riflettenti, oppure piante stradali, o ancora CondizionatoreCondizionatore. Per valutare il pieno impatto potenziale di ciascuno di questi metodi, i ricercatori riferiscono sulla rivista Lettere di ricerca geofisica Lo hanno formulato come se fosse adottato il più ampiamente possibile teoricamente nell’area urbana.

Il risultato è un fatto di copertura TettiTetti Della vernice riflettente che si è rivelata la più efficace nel ridurre la temperatura nella città di Londra. Circa 1,2°C e fino a 2°C in alcune zone. D’altro canto, l’inverdimento delle strade – anche se si potrebbero aggiungere altri benefici – ha ridotto le temperature in media solo di 0,3°C. Peggio ancora, l’aria condizionata negli edifici aumenta ulteriormente la temperatura esterna in città. Per 0,15°C.

Metodi con effetti contraddittori

Più precisamente, i ricercatori spiegano di aver osservato effetti contraddittori sui tetti verdi. Durante il giorno aiutano a cadere MercurioMercurio 0,5°C in media. Ma una volta il Soleil Sole Quando sono sdraiati, tendono a trattenere il calore e quindi ad aumentare leggermente la temperatura notturna. Gli alberi sono abbastanza belli di notte, ma con una maggiore umidità dell’aria che può compromettere il comfort. Grazie a tutte queste preziose informazioni, potremmo essere in grado di trovare il modo migliore per adattare le nostre città al riscaldamento globale. In attesa di riuscire finalmente a fermare la sua folle corsa in avanti.