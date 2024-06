Per fare buoni affari alla Lidl bisogna recarsi lì in quell’orario specifico, secondo un ex dipendente

Lidl è uno dei marchi preferiti dai francesi. Un ex dipendente rivela il momento migliore della giornata per ottenere le migliori offerte.

Fare acquisti a prezzi imbattibili è diventata una necessità per molte famiglie. Con l’inflazione, i francesi cercano promozioni attraenti e prodotti di buona qualità. Per ottenere buoni affari, alcuni si rivolgono a marchi scontati e sconti profondi, come Lidl.

Quando fare la spesa da Lidl?

A che ora dovresti andare al Lidl?

Un ex dipendente Lidl ha svelato il momento migliore della giornata per fare la spesa in negozio. Roo Dhissou ha dato alcuni consigli indispensabili per ottenere i migliori affari con il colosso tedesco. Nelle colonne donnaCome il Rapporti più vicinoHa dichiarato: “Ci sono momenti specifici durante la giornata in cui controlliamo gli scaffali e li riforniamo con gli articoli rimanenti.”.

“Vedrai già i prodotti valutati [à prix réduit], così puoi prenderli prima di rimetterli sugli scaffali. A differenza di altri supermercati, da Lidl gli articoli non vengono venduti lo stesso giorno, ma generalmente due giorni prima., aggiunge. Come confermato da Catherine Shuttleworth, consulente marketing di Lidl: “Il primo giorno lo sconto è del 30% e il secondo giorno lo sconto è del 30%.” fino al 60%“. Infine, Roo Dhissou afferma che l’orario migliore della giornata per venire a fare la spesa da Lidl è tra le 16:00 e le 17:00.

Lidl premia i suoi clienti più fedeli

Lidl non si ferma qui! Il segmento della Gran Bretagna, infatti, premierà i propri clienti che aiutano il brand a svilupparsi e a posizionarsi “Buona posizione” E con “Forte attraversamento pedonale o stradale” Per i suoi futuri negozi VsPremio pari all’1,5% del prezzo totale di acquisto Terra di proprietà (acquisto permanente) o 10% del primo canone annuo in un contratto di locazione (locazione a lungo termine), come ci dice la rivista più vicino. “Ricompensano le persone comuni, come te e me, per aver trovato luoghi in cui creare un Lidl.”come conferma Catherine Shuttleworth.

Perché Lidl è uno dei marchi preferiti dai francesi?

Qual è il giorno migliore per fare la spesa da Lidl?

Come i suoi concorrenti, Lidl ha lanciato la propria carta fedeltà per aiutare i suoi clienti fedeli a risparmiare denaro ogni volta che effettuano il pagamento. Questa carta non è fisica, è disponibile sull’app mobile Lidl Plus e ti consente di rimanere aggiornato su tutte le promozioni in corso. Scegli il mercoledì per fare la spesa da Lidl perché è il giorno dei grandi sconti!

Lidl, uno dei marchi preferiti dai francesi

Pane francese, pasticceria, abbigliamento, utensili da cucina…: oltre ai prodotti alimentari, Lidl offre una gamma di prodotti per la vita quotidiana e il tempo libero, il tutto a un prezzo Prezzi sempre interessanti E di buona qualità. Secondo uno studio di Becoming, Lidl è al primo posto tra i negozi preferiti dai francesi (74%), seguito da Aldi (40%) e Leader Price (15%). Lidl è molto presente in Francia: sono 1.600 i negozi e più di 15 milioni di visitatori al mese.