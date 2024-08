Per evitare litigi nelle coppie, questi ricercatori consigliano di prendersi una pausa per qualche secondo

ljubaphoto/Getty Images ljubaphoto/Getty Images Dallo studio è emerso che i coniugi tendono a imitare il livello di aggressività del proprio partner.

Psicologia – Sotto l’influenza delle emozioni, basta una frase oltre i propri pensieri per trasformare un disaccordo in una grande discussione di coppia. In questo modo in pochi secondi si può evitare un’inutile escalation di tensione Studia Pubblicato il 7 agosto sulla rivista scientifica natura.

È difficile immaginare di fermarsi nel mezzo di un flusso di colpe per prendersi una pausa. Questo però è ciò che consigliano i ricercatori dell’Università di St Andrews in Scozia per stemperare le discussioni. Secondo loro basterebbe una tregua di cinque secondi per disinnescare la situazione.

I dati, raccolti da esperimenti condotti su 81 coppie, mostrano che queste tendono a imitare il livello di aggressività del partner durante una discussione. Ma volendo sempre avere il sopravvento, le discussioni si surriscaldano molto rapidamente.

È sufficiente una pausa di cinque secondi

I risultati dello studio mostrano che una semplice pausa, volontaria o forzata, permette di rompere questo circolo vizioso e tornare così a una discussione più tranquilla. “ Anche le pause più brevi possono aiutare a calmare una discussione », insiste Anna Macari, che ha condotto l’esperimento Il Guardiano.

Sebbene possa sembrare ovvio, applicare questa regola nella tua relazione è un consiglio. Semplice, gratuito ed efficace per ridurre le emozioni negative durante una discussione », continua il ricercatore. ” È più economico della terapia di coppia e più facile da integrare nella vita quotidiana “, continua.

Ma prendersi una pausa non è una soluzione magica, avverte Anna Macari. ” Non si applica alla violenza domestica. (…) È progettato per gestire le discussioni quotidiane Come chi magari arriva in vacanza o in partenza.

Vedi anche su HuffPost :