Per costruire la fabbrica Tesla di Berlino è stato necessario abbattere 500mila alberi

Mentre l’auto elettrica ama presentarsi come un modello per l’ambiente, l’abbattimento di centinaia di migliaia di alberi per costruire la nuova fabbrica tedesca di Tesla solleva interrogativi.

Questo è il giornale britannico Il Guardiano Questo è ciò che ci rivela questa scoperta fatta dalle immagini satellitari: la scomparsa di 329 ettari di foresta a causa della costruzione della fabbrica Tesla di Berlino. Ciò corrisponde a circa 500.000 alberi abbattuti. Un vero e proprio piccolo massacro ambientale a livello europeo.

È stata Kairos, una società specializzata in “intelligence ambientale”, a scoprire il segreto utilizzando un satellite chiamato Sentinel-2. Questo è un progetto satellitare dell’ESA e le immagini sono disponibili in modalità self-service. Avendo utilizzato Sentinel-2 con lo scopo dichiarato di monitorare l’evoluzione dell’ambiente, possiamo dire che qui svolge al meglio il suo ruolo attraverso le analisi condotte da Kairos, che oltre a queste immagini si avvale di uno strumento atto a monitorare la deforestazione, e garantirne la conformità alle normative europee in questo campo.

L’organizzazione conferma inoltre, attraverso il capo analista Antoine Halff, che la quantità di anidride carbonica assorbita da questi alberi è molto maggiore di quella evitata dalla vendita di auto elettriche prodotte in fabbrica.

Se è generalmente accettato che l’auto elettrica sarà fondamentale per la transizione ecologica (a meno di non rivedere completamente le nostre abitudini e spostarci solo a piedi e in treno), resta il fatto che la costruzione della fabbrica berlinese targata Elon Musk non sempre è stata fatta e questo è stato ammirato dagli attivisti ambientali. Lo dimostrano i numerosi eventi ambientali registrati nel sito, nonché le molteplici manifestazioni contro la costruzione della “megafabbrica” scoppiate a maggio e continuate anche successivamente. Come riporta ancora una volta il Guardian, il miliardario Elon Musk ha criticato le autorità tedesche per quella che ha descritto come clemenza nei confronti dei “manifestanti di sinistra”.

Di fronte alla scoperta di Kairos, Tesla nega ogni tentativo di distruggere l’ambiente e afferma di essere pronto ad intraprendere azioni correttive.

_

