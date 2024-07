Pazzesco a Francofolies de Spa quando Jean-Luc Funk si unisce a Patrick Bruel per rappare sul palco del Pierre Rapsat

Si sono lanciati la sfida durante il loro primo incontro il 9/8 di Vivacité di realizzare una canzone rap sul palco del Forum de Liège in occasione del ventesimo anniversario del canale nel dicembre 2023. Il duo si è ripetuto venerdì sera a Francovoles de Spa.

In Funk, chi è questo Jean Luc?

Verso la fine del suo concerto che ha chiuso la seconda giornata di questa 30a edizione, Patrick Bruel ha invitato la nostra star nazionale Jean-Luc Funk sul palco di Pierre Rabassat per condividere con lui un nuovo momento rap. Ce n’è abbastanza per provocare uno stato di isteria tra il pubblico stupito e deliziato. “Questo è fantastico! Adoro!”, Uno dei partecipanti al festival accanto a lei ha pianto più volte. I due artisti iniziarono quindi quello che descrissero come… “Concept”, “una specie di rap” alle seguenti parole: ““Parlare dolcemente, parlare dolcemente, all’antica.”. Una canzone rap cantata con un pubblico che non vuole fermarsi qui. Mentre Patrick Bruel ringraziava Jean-Luc Funk per il suo arrivo e quest’ultimo aveva già lasciato il palco, il pubblico del festival ha iniziato a cantare la canzone di quest’ultimo. “Andremo tutti a Torremolinos.”“.Questo non lo so.” Godetevi il cantante francese. Quindi Jean-Luc Funk ha dovuto riprendere rapidamente la sua educazione. ““Questa canzone si chiama Torremolinos.”“, ha spiegato il belga con un sorriso. E il pubblico lo riprende in un coro di pura follia di cui solo il pubblico belga conosce il segreto.

“Non lo conoscevo qualche mese fa. E’ un genio. Grazie per la meravigliosa accoglienza che gli avete riservato”. Ha detto la star francese prima di proseguire e concludere la sua indimenticabile performance.

