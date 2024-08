Pavel Durov, il “Robin Hood” libertario del web russo

Pavel Durov, nel 2016 durante una conferenza al Mobile World Congress di Barcellona. Albert Jia/Reuters

Sebbene abbia trascorso parte della sua infanzia in Italia, il CEO di Telegram Pavel Durov, arrestato dalla polizia francese sabato 24 agosto nell’ambito di un’indagine sull’indecenza della sua piattaforma, incarna il successo degli imprenditori tecnologici di San Pietroburgo. , dove è nato nel 1984. Lì, in una città che ospita una grande comunità di startup e ricercatori, ha fondato con suo fratello VKontakte nel 2006, un social network in gran parte ispirato a Facebook, che sarebbe diventato un enorme successo in Russia e nel mondo russofono.

Successo economico a parte, all’inizio degli anni 2010 in Russia, Pavel Durov era soprattutto il Robin Hood di Internet che, in un paese governato da un regime autoritario, osò mettere la difesa delle libertà individuali al di sopra di ogni altra cosa. Così, nel 2013, insieme al fratello Nikolai, ha lanciato il servizio di messaggistica Telegram: intendeva difendere il diritto delle persone alla vita privata, contrastare la sete di controllo delle autorità e garantire la libertà di scambiare messaggi senza leggerli. Più liberale che ribelle, Telegram nel 2018 si è rifiutata di inviare ai servizi segreti russi i codici che avrebbero permesso loro di leggere i messaggi degli utenti. Lo Stato ha poi speso decine di milioni di rubli in misure tecniche per cercare di bloccare l’app, facendo vacillare l’internet russo per diverse settimane: centinaia di siti web hanno smesso di funzionare a causa del blocco dell’indirizzo IP. Ma i messaggi reggono.

In Francia Telegram si è già trovata sul banco degli imputati dopo gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi. In effetti, i terroristi comunicavano tramite lettere prima degli attacchi nella totale impunità. Dopo queste critiche, anche i francesi, come quelli russi, sono diventati bersaglio di attentati, e mentre Durov è accusato di sapere da tempo che i jihadisti dell’Isis sfogliavano i suoi messaggi, lui si difende in tono umoristico, suggerendo “Blocca le parole.”. Nei circoli web russi, molti condividono il suo sarcasmo: “Se c’è stato un omicidio con coltello, il coltello era il colpevole?”

“Mark Zuckerberg russo”

A lungo soprannominato B «Mark Zuckerberg, siete un web russo»È il bambino più terribile nella bolla di libertà che è riuscita a volare via dal Cremlino e dalle sue leggi restrittive. A Mosca mantiene l’immagine di un ribelle fuori dal regime, rifiuta di legare la sua immagine a quella della Russia e costruisce una visione e progetti globali. Tanto che nel 2014 è scoppiato uno scontro tra lui e le autorità sul destino di VKontakte, considerato troppo intrattabile. Con quasi 100 milioni di utenti in Russia e nelle ex repubbliche sovietiche, il social network gioca, agli occhi del Cremlino, un ruolo cruciale nella rivoluzione europeista di Kiev. Il Servizio di Sicurezza Federale (uno degli eredi del KGB) chiede allora che Durov possa recuperare i dati dei leader che lo hanno utilizzato per mobilitare la folla. ” NO “Ha risposto Pavel Durov.

